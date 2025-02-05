快訊／繳80元電信月租費中千萬！　18名幸運兒全曝光

▲11-12月發票 。（圖／記者蕭筠攝）

記者廖婕妤／台北報導

113年11-12月期統一發票中獎號碼已於今年1／25下午開出，特別獎1000萬元中獎號碼為「13965913」共有18人中獎，其中，一名幸運兒只花了80元繳中華電信月租費，就幸運中大獎。

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▲113年11-12月發票特別獎中獎清冊。（圖／財政部）



財政部賦稅署提醒，113年11-12月期中獎統一發票領獎期間為114年2月6日至114年5月5日，中獎人於該期間內依附表所列兌獎據點及領獎時間領獎。

使用載具儲存雲端發票，會員載具需於開獎前完成歸戶，且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎APP只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

財政部賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。

財政部賦稅署指出，中獎民眾若已在114年1月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台將載具歸戶至手機條碼，並設定中獎獎金自動匯款至指定金融機構存款帳戶，113年11-12月期雲端發票中獎之獎金不論獎額，將自114年2月6日起自動匯入該指定帳戶。

若未及在114年1月24日以前，於財政部電子發票整合服務平台設定獎金自動匯款者，可下載財政部統一發票兌獎APP，於執行該APP之領獎功能時設定領獎帳戶，或至便利商店多媒體服務機或洽發行會員載具店家列印中獎之電子發票證明聯，依獎別於附表所列指定兌獎據點領獎。