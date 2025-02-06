中菲行1月營收年增2成　寫3年來同期新高

▲中菲行海運副總林永川、集團總經理邱鈞榮。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）公告1月營收，單月合併營收為22.98億元，年增20.87％，寫3年來同期新高，其中空運營業額為14.02億元，年增20.6％，佔整體集團營業額61％；海運營業額為7.7億元，年增24％，佔整體集團營業額33.5％；合同物流營業額為1.26億元，年增7％，佔整體集團營業額5.5％。

中菲行表示，1月空運市場部分，亞洲地區仍繁忙，台灣、新加坡、越南、印尼、印度和泰國等市場需求強勁，AI及智慧運算相關產品雖持續帶動需求，但增長有限，運價維持平穩。

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1月海運市場方面，中菲行指出，雖然因為農曆春節過年海運需求略有增加，但是不如往年水準，加上美國東岸和墨西哥灣港口的罷工危機解除，運價因而下跌。

中菲行強調，公司提供多元產品滿足客戶需求，運用AI及流程自動化提升生產力，優化服務效率並創造效益，同時透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務以爭取優質客戶，獲得相當的成效，因而營業額可以持續成長。

中菲行也提到，為盡地球公民的義務，攜手國泰航空加入其企業可持續航空燃油（SAF）計劃，協助客戶共同減碳，以實際行動有效減少與空運相關的溫室氣體排放，為地球永續發展再盡一份心力。

展望未來，中菲行憑藉超過150個重要利基市場的實體通路及功能強大的虛擬數位平台的競爭力及營運優勢，必將持續成長、創造高峰。