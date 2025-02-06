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18檔高股息ETF比拚「內扣手續費」　 00878排名一次看

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

元大台灣50（0050）在農曆年前宣布調降經理費、保管費，市場解讀將與富邦台灣采吉50（006208）競逐市場，而基金投資總成本也受到矚目，根據Cmoney統計， 2024年18檔高股息ETF總費用率落在0.42%~1.37%之間，當中總費用率不到0.6%有國泰永續高股息（00878）、國泰股利精選30（00701），以及永豐台灣ESG（00888）等3檔。

▲▼高股息ETF總費用表。（圖／記者巫彩蓮攝）

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由於006208的經理費設定為基金淨資產0.15%、保管費費率在0.035%，向來比較0050來得低，常引發投資人「買0050賺的多，但被內扣費用吃掉，還不如買006208」的討論。

為了縮小與競爭對手差距，日前元大投信宣布調降0050經理費及保管費，當中，經理費由0.32%改為累進式計算，基金規模中的1千億元降為0.15%，其餘3469億元降為0.1%，保管費則由0.035%降為0.03%。

投資人近年來逐漸意識到，ETF背後的「隱藏費用」：經理費、保管費的高低將對績效表現產生影響，尤其若定期定額拉長時間，勢必更加重要，因此也要精打細算。

理財專家表示， ETF內扣成本絕對是越低越好，對於習慣長期定期定額的股民來說，這些成本所帶來的影響更為顯著，投資人不可不察，建議挑選投資標的時，可留意一檔ETF的周轉率與費用率，若是以大量換股的方式，使帳面配息率提高，但卻沒有實質的參與到持股填息的過程，恐造成基金成本徒增，導致費用率上升，反而是投資的硬傷。

00878係於2024年7月10日宣布調降保管費，由原本的每年0.035%調降至0.03%，經理費則為0.25%，合計經保費為0.28%。投信投顧公會統計加上手續費、交易稅等交易成本的年度總費用率數字，可發現00878內扣費用呈「階梯式」逐年遞減，從2021年的0.57%、2022年降至0.5%、2023年更近一步落到0.46%，直到2024年僅需0.42%，成為全體高股息ETF當中為實際費用率最低者，確實讓投資人能享有ETF低成本的優勢！

關鍵字： 投資ETF費用台灣股市金融

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