▲永慶2025春酒任賢齊、麋先生同場飆唱，送休旅車引爆全場高潮。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者黃稜涵／採訪報導

亞洲天王任賢齊飆唱經典回憶殺歌曲，掀起全場大合唱，永慶房產集團歡慶2024年大豐收，蛇年開工首日席開600桌，宴請貴賓、員工與眷屬同歡，6000人嗨翻南港展覽館，請來宅男女神安心亞火辣開場，接著實力唱將家家、新生代樂團麋先生和天王任賢齊輪番上陣，讓現場嗨到最高點，永慶房產集團董事長孫慶餘更霸氣宣布，永慶穩坐全台房仲第一品牌。

▲▼永慶房產集團2025年春酒，邀請亞洲天王任賢齊、新生代樂團麋先生等大咖藝人，讓現場嗨到最高點。

永慶房產集團董事長孫慶餘表示，永慶房產集團創立30多年來，以「先誠實再成交」的理念，打造公平透明的房產交易平台，贏得消費者的認同，感謝產官學三方和同業好友，一起把不動產環境塑造的越來越好，讓房仲產業成長茁壯。也讓永慶房產集團達到1900店、總人數2萬 9800人、總銷破兆的規模，新的一年將持續努力，相信全集團很快就可以突破2000店，今年會做更多房地產防詐騙的服務，為消費者打造一個公平安全的房產交易環境。

▲▼永慶房產集團董事長孫慶餘表示，2024年永慶房產集團達到1900店、總人數2萬 9800人、總銷破兆的規模。

內政部地政司司長王成機指出，永慶集團市占率高、業績蒸蒸日上的主因，就是因為「先誠實，再成交」的理念，永慶集團2024年舉辦了600 場「預防房產詐騙公益講座」，超過3萬人受益，永慶善盡企業社會責任，協助內政部做公益活動、推廣「地籍異動即時通」，真的很感謝永慶在這方面的努力。

▲內政部地政司司長王成機指出，永慶集團2024年舉辦了600 場「預防房產詐騙公益講座」，超過3萬人受益。

孫慶餘董事長、貴賓與高階主管，，一同舉杯感謝夥伴們去年的用心付出，祭出千項獎品犒賞員工，最大獎更送出休旅車，引爆全場高潮，另外，頒發近2億的幸福成家基金獎勵績優業務。

永慶房屋總經理吳良治說明，「2024年永慶房屋業績成長將近17%，有156位同仁年度業績破千萬，2025年我們持續有展店的計劃，預計在雙北新展開10家店，永慶房屋持續提供新人前12個月，每個月5萬元的收入保障，同時提供一對一的師徒制、360個小時的訓練，讓這些新進的夥伴，能夠在這裡能夠好好發展，提供更好的職場環境給他們」。

▲永慶房屋總經理吳良治指出，2024年永慶房屋業績成長將近17%。

▲▼永慶2025春酒祭出千項獎品犒賞員工，最大獎更送出休旅車，引爆全場高潮。

永慶去年再創巔峰，締造驚人成績，今年也會持續以「先誠實再成交」的精神，幫助消費者圓滿成家，更會持續回饋社會、促進居住正義，推動社會善的循環，2025年目標新展10家直營店，歡迎好人才加入。