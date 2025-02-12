ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

永慶2025春酒任賢齊、麋先生同場飆唱　送休旅車引爆全場高潮

▲永慶2025春酒任賢齊、麋先生同場飆唱，送休旅車引爆全場高潮。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者黃稜涵／採訪報導

亞洲天王任賢齊飆唱經典回憶殺歌曲，掀起全場大合唱，永慶房產集團歡慶2024年大豐收，蛇年開工首日席開600桌，宴請貴賓、員工與眷屬同歡，6000人嗨翻南港展覽館，請來宅男女神安心亞火辣開場，接著實力唱將家家、新生代樂團麋先生和天王任賢齊輪番上陣，讓現場嗨到最高點，永慶房產集團董事長孫慶餘更霸氣宣布，永慶穩坐全台房仲第一品牌。

▲永慶房屋。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼永慶房產集團2025年春酒，邀請亞洲天王任賢齊、新生代樂團麋先生等大咖藝人，讓現場嗨到最高點。

▲永慶房屋。（圖／記者謝婷婷攝）

永慶房產集團董事長孫慶餘表示，永慶房產集團創立30多年來，以「先誠實再成交」的理念，打造公平透明的房產交易平台，贏得消費者的認同，感謝產官學三方和同業好友，一起把不動產環境塑造的越來越好，讓房仲產業成長茁壯。也讓永慶房產集團達到1900店、總人數2萬 9800人、總銷破兆的規模，新的一年將持續努力，相信全集團很快就可以突破2000店，今年會做更多房地產防詐騙的服務，為消費者打造一個公平安全的房產交易環境。

▲永慶房屋。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼永慶房產集團董事長孫慶餘表示，2024年永慶房產集團達到1900店、總人數2萬 9800人、總銷破兆的規模。

▲永慶房屋。（圖／記者謝婷婷攝）

內政部地政司司長王成機指出，永慶集團市占率高、業績蒸蒸日上的主因，就是因為「先誠實，再成交」的理念，永慶集團2024年舉辦了600 場「預防房產詐騙公益講座」，超過3萬人受益，永慶善盡企業社會責任，協助內政部做公益活動、推廣「地籍異動即時通」，真的很感謝永慶在這方面的努力。

▲內政部地政司司長王成機。（圖／記者黃稜涵攝）

▲內政部地政司司長王成機指出，永慶集團2024年舉辦了600 場「預防房產詐騙公益講座」，超過3萬人受益。

孫慶餘董事長、貴賓與高階主管，，一同舉杯感謝夥伴們去年的用心付出，祭出千項獎品犒賞員工，最大獎更送出休旅車，引爆全場高潮，另外，頒發近2億的幸福成家基金獎勵績優業務。

永慶房屋總經理吳良治說明，「2024年永慶房屋業績成長將近17%，有156位同仁年度業績破千萬，2025年我們持續有展店的計劃，預計在雙北新展開10家店，永慶房屋持續提供新人前12個月，每個月5萬元的收入保障，同時提供一對一的師徒制、360個小時的訓練，讓這些新進的夥伴，能夠在這裡能夠好好發展，提供更好的職場環境給他們」。

▲永慶房屋總經理吳良治。（圖／記者謝婷婷攝）

▲永慶房屋總經理吳良治指出，2024年永慶房屋業績成長將近17%。

▲永慶房屋。（圖／記者謝婷婷攝）

▲▼永慶2025春酒祭出千項獎品犒賞員工，最大獎更送出休旅車，引爆全場高潮。

▲永慶房屋。（圖／記者謝婷婷攝）

永慶去年再創巔峰，締造驚人成績，今年也會持續以「先誠實再成交」的精神，幫助消費者圓滿成家，更會持續回饋社會、促進居住正義，推動社會善的循環，2025年目標新展10家直營店，歡迎好人才加入。

關鍵字： 房仲永慶房屋董事長總銷徵才

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

推薦閱讀

快訊／台積電董事會通過每股配4.5元　6月12日除息

快訊／台積電董事會通過每股配4.5元　6月12日除息

晶圓代工龍頭台積電（2330）召開第一季董事會，會中重要決議包括核准配發2024年第四季之每股現金股利4.50元，並預計在6月12日除息，7月10日發放股利，另外，也為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金171億4,140萬元，至於股東會，則預定6月3日於新竹喜來登大飯店舉行。

2025-02-12 13:54
台積電董事會冷處理關稅議題　外媒預測赴美投資全落空　

台積電董事會冷處理關稅議題　外媒預測赴美投資全落空　

根據英國《金融時報》（FT）報導，台積電（2330）此次破天荒在美國舉行董事會，將可能做出美國投資重大決議，尤其在美國總統川普喊出要對台晶片課稅之際，FT文中列舉台積電在董事會後可能宣布三大措施，不過今日台積電董事會決議出爐，和每次例行董事會決議相類似，完全沒有特別提及美國相關投資訊息，和外界預期的結果完全相反。

2025-02-12 14:54
台積電員工分紅金額創高！　平均每人領182.59萬元

台積電員工分紅金額創高！　平均每人領182.59萬元

晶圓代工龍頭台積電（2330）12日首在美召開董事會，核准2024年度員工業績獎金與酬勞（分紅），總金額高達1,405億9,256萬元，創下史上新高，以台積電員工人數7.7萬估，平均每人可以拿到182.59萬元。

2025-02-12 14:34
台股ETF受益人1041萬人締新猷　00919、00878、0056共15檔創高

台股ETF受益人1041萬人締新猷　00919、00878、0056共15檔創高

台股ETF集保戶股權分散2月7日最新統計資料顯示，66檔台股ETF受益人周增11.5萬人，是繼2024年4月19日以來單周增加最多人數，總人數來到1041萬人創下歷史新高，若以單檔表現來看，總共有39檔呈現周增加，其中包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）等15檔台股ETF的受益人數同創新高，進一步觀察這15檔中有7檔是高息型，7檔市值型，1檔產業型，整體來看，高息型與市值型擁護者勢均力敵，不過高息ETF上榜的都是季配型的，顯示出季配型還是相對月配型的受青

2025-02-12 09:50
MSCI季度調整！全球指數增刪2檔　台光電、嘉澤端子入列

MSCI季度調整！全球指數增刪2檔　台光電、嘉澤端子入列

MSCI（明晟）今（12）日凌晨公布最新一次季度調整，台股在全球標準型指數成分股增刪2檔，新增台光電（2383）和嘉澤端子（3533），剔除南亞科（2408）和華新（1605）。

2025-02-12 08:43
鴻海、日系車廠攜手跨大步！　劉揚偉：1、2個月後有好消息

鴻海、日系車廠攜手跨大步！　劉揚偉：1、2個月後有好消息

鴻海（2317）今（12）日於土城總部舉行新春開工團拜，董事長劉揚偉也親自出席主持，媒體詢問「日產（NISSAN）」搶親下文，劉揚偉鬆口「不是併購，是合作案」，全案有望在未來1、2個月內釋出好消息。

2025-02-12 11:32
年後賺2.1萬紅包！6檔抽籤股今起申購　威力德生醫價差最大

年後賺2.1萬紅包！6檔抽籤股今起申購　威力德生醫價差最大

本周從今（12）日起共有六檔抽籤股準備起跑開放申購，其中威力德生醫（7713）12日起開放申購，承銷價55元，以11日收盤價76元計算，有21000元的價差。

2025-02-12 00:02
星宇航空入選MSCI全球小型指數　股價大漲7％

星宇航空入選MSCI全球小型指數　股價大漲7％

MSCI公布最新季調清單，全球小型指數新增星宇航空（2646）及台灣虎航（6757）兩檔航空股，顯見航空後市受到高度矚目，激勵星宇今股價一度漲近7％至29.25元，寫下近4個月來新高，截至上午11時成交量逾3.2萬張。

2025-02-12 11:06
2航空業入列！　MSCI小型指季調新納10檔台股

2航空業入列！　MSCI小型指季調新納10檔台股

MSCI（明晟）公布最新季調清單，全球小型指數方面，台股成分股新增10檔，刪除41檔，其中新增10檔成分股包含星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）等2檔航空業者皆入列，預計2月27日盤後生效。

2025-02-12 08:56
黃金「歐印族」當心！專家：3利空蠢動　資產配置10%已足夠

黃金「歐印族」當心！專家：3利空蠢動　資產配置10%已足夠

國際金價漲不停，不過鉅亨買基金投資研究部主管羅瑤庭今（11）日表示，今年黃金仍有3大不利因素浮現，聽到有人看到金價走高想「All In（歐印，全部投入）」羅瑤庭急喊「不要吧！3個利空在那裡。」

2025-02-12 00:42

讀者迴響

熱門新聞

搶買「三星電選四倍十期」　彩券行推另1玩法更賺

藍委拋超徵5283億每人發1萬　財部：依法要優先減債

快訊／台積電董事會通過每股配4.5元　6月12日除息

刮刮樂中10萬「只收到4萬」　土城彩券行遭停機8天處分

意外發現「擁4000萬存股」妹子驚喜：不用為生存煩惱

2025年第1枚韭菜翻車！　英特磊驚爆違約交割1631萬

台積電員工分紅金額創高！　平均每人領182.59萬元

即／威力彩10.8億開獎了

即／大樂透連9摃！下期上看4.3億

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

硬闖北港溪秘境管制區！　皮卡不慎滑落溪底

S媽喪女9天首發聲！　痛苦喊:把悲傷留給自己

空姐騎UBike遭聯結車撞擊　捲入車底...送醫搶救不治

【三角錐地獄】騎士撞三角錐險摔車！回頭看...反應不及又撞上

美國隊長「獵鷹」接棒！邁向漫威新篇章　盾牌對巨拳..大戰「紅浩克」哈里遜福特

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366