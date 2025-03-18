合作金庫銀行可綁Apple Pay！iPhone、Apple Watch嗶一下輕鬆付款

▲合作金庫銀行宣布正式支援Apple Pay，透過Apple Pay用iPhone或Apple Watch輕鬆嗶一下～安全又便利，購物消費更加省時省力。（圖／資料照，下同）

財經中心／綜合報導

喜歡用數位支付的合庫卡友現在又多了新選擇！合作金庫銀行宣布正式支援Apple Pay，讓客戶輕鬆享有安全且保障隱私的支付方式，用iPhone或Apple Watch透過Apple Pay輕鬆嗶一下～安全又便利，購物消費更加省時省力。

積極推動數位支付轉型的合庫銀行表示，通過全面支援Apple Pay，希望為客戶提供更安全、便捷的支付體驗，未來將持續創新打造智能化的金融服務。

▲合作金庫銀行表示，通過全面支援Apple Pay，希望為客戶提供更安全、便捷的支付體驗。

Apple Pay嗶一下 付款超簡單！

現在起，使用者只要按兩下iPhone側邊按鈕，通過Face ID、Touch ID或裝置密碼認證，再把iPhone或Apple Watch靠近付款終端機，就能完成免接觸支付。不論是在便利商店、百貨公司還是餐廳消費，都能從容優雅地快速結帳，不必再忙著掏錢包、找卡片。

除了線下支付，Apple Pay還能用來在iPhone、iPad和Mac上消費，不管是APP內購買或Safari網頁結帳，皆可快速付款，省去手動輸入信用卡號、地址等繁瑣步驟，讓購物流程變得更輕鬆。

▲現在起，使用者只要按兩下iPhone側邊按鈕，通過Face ID、Touch ID或裝置密碼認證，再把iPhone或Apple Watch靠近付款終端機，就能完成免接觸支付。

輕鬆設定 安全與隱私大升級！

合作金庫銀行表示，使用Apple Pay消費的安全性極高，實際的信用卡或簽帳金融卡號不會被儲存在手機或Apple伺服器上，而是會指派一個獨特的「裝置帳號號碼」，並透過加密技術保護，儲存在業界標準、經認證的晶片（Secure Element上），確保交易資訊不外洩。而且每一筆消費，都會透過 Face ID、Touch ID 或裝置密碼認證，還會搭配一次性獨特的動態安全碼進行身分驗證。

▲打開iPhone的「錢包」app，點選「+」，按照指示新增合庫的信用卡或簽帳金融卡，幾秒鐘就能完成設定。

現在就想使用Apple Pay？打開iPhone的「錢包」app，點選「+」，按照指示新增合庫的信用卡或簽帳金融卡，幾秒鐘就能完成設定。設定完成後，你可以在iPhone、Apple Watch、iPad和Mac上隨時使用，還能繼續享受合庫卡片提供的獎勵與優惠。

綁定Apple Pay刷指定Visa合庫信用卡或簽帳金融卡，享最高250元禮券，瞭解更多優惠資訊，請上合作金庫銀行官網：https://lihi2.com/xxqbr 。