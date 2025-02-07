萬海總座曝「運價氛圍較去年好」　關稅衝擊待觀察

▲萬海航運總經理謝福隆（圖右）。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

全國船聯會今（7）日舉行114年春節團拜，萬海（2615）總經理謝福隆表示，目前所有船公司都沒有宣示要重返蘇伊士運河，地中海航線及歐洲航線都沒有跡象顯示要回紅海；川普關稅戰的變化仍待觀察，今年長約運價氛圍比去年上半年好，運價會比去年Q1理想。

萬海總經理謝福隆表示，川普關稅政策對於海運業多少會有衝擊，但影響多大仍要再觀察，主要因為出貨的來源是中國，多少會受到關稅衝擊，但貨流有沒有減少，還要再觀察2月17日那周的變化；不過去年Q4往中南美洲的貨源有下滑，就是因為受到關稅的影響，但後續還是要看今年Q2中南美洲旺季的表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝福隆指出，目前看起來東南亞的物流表現仍然強勁，往東南亞的貨載表現都還好，出貨力道有稍微比較強一點點，中國送往印尼跟泰國的部分都表現不差；越南是亞洲出口的大型國家，但是因為適逢農曆春節放假，因此恢復力道也要看2月17日那周的表現。

關於運價方面，謝福隆則說，今年跟客戶接觸的感覺應該會比去年上半年來得好，今年目前的氛圍都比去年還要好，運價應該會比去年第一季更理想，去年美國線長約運價大概落在1200美元到1500美元之間，今年則是有3000美元以上。