資服股飆不停！7檔漲停攻頂　雙利多助攻

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

美國數據軟體巨頭Palantir財報驚豔，近一年股價漲幅達280%，加上DeepSeek訴求以超低成本開發出媲美ChatGPT的AI語言模型，為消費性IC、資服、ASIC等帶來正面助益，今（7）日零壹（3029）、凌群（2453）、華經（2468）、資通（2471）、訊達（6140）、驊宏資（6148）、訊連（5203）等7檔資服族群表現強勢，均呈現亮燈漲停態勢。

DeepSeek開放原始碼的作法，有利於整體AI的應用成長，對於軟體資訊廠從中由DeepSeek的開放原始碼政策得利，用成本更低方式打造自身AI應用；而DeepSeek刺激軟體應的同時，同時也引發資安疑慮，美、法、義、日、印等多國都已陸續採取應對措施，台灣政府也跟進，日前行政院拍板宣布公務機關全面禁用DeepSeek，以確保國家資訊通訊安全。

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AI發展是兩面刃同時刺激軟體開發，也帶來資安需求，近年來台灣資安市場蓬勃發展，市調機構IDC最新報告，未來四年市場將持續成長，2024年台灣資安市場規模為4.62億美元，預估至2028年將大增至7.16億美元，年複合成長率達11.9%。其中資安軟體的成長動能尤為強勁，年複合成長率高達13.3%，也為相關個股帶來成長動能。

近期資服類股以股價低檔驊宏資表現最為凌厲，金蛇年新春開紅盤連五日上攻，從25.2元低檔，上漲到今日39.95元，股價漲幅達58%，近期邁達特(6112)、訊達(6140)、華經等漲幅逾3成，而凌群、資通漲幅超過2成。