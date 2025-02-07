SCFI今日下跌7.27%、歐線跌16%　美線長約客戶下周再降200美元

▲SCFI今日下跌7.27%、歐線跌16%。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今(7)日下午三點上海航運交易所公佈的貨櫃運價指數(SCFI)下跌7.27%，其中歐洲線跌幅高達15.93%，而船公司今日多已通知長約客戶下周美國線實質運價降低200-250美元，歐洲線降幅估計稍晚也會公布，雖然船公司3月1日有漲價計畫，但業界估計這波跌幅可能會持續到3月底。

昨日與今日船公司陸續發出通知，對兩岸三地與東亞地區運往美國的長約貨載，每大箱(40呎櫃)降低400-500美元，經過現貨價與長約價一比一配比，每大箱實質降價200-250美元。

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外籍攬貨公司指出，目前歐洲運價已經降到每大箱2500美元左右，而今年長約價約簽在3000美元，因此估計船公司會努力提升運價，但一般認為第一季漲價很難成功。美西線實收價已出現低於3000美元的價格，美東低於4000美元運價，不過本國攬貨業者指出，目前美西市場平均價約3700美元，美東線約4800美元，歐洲線約2500美元。

今日SCFI報1896.65點，下跌148.80點，跌幅7.27%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1805美元，下跌342美元，跌幅15.93%；地中海線每箱3036美元，下跌171美元，跌幅5.33%；美西每大箱3932美元，下跌184美元，跌幅4.47%；美東每大箱5490美元，下跌286美元，跌幅4.95%。

波斯灣線每箱運價1191美元，下跌19美元，跌幅1.57%；南美線(桑托斯)每箱運價3435美元，下跌428美元，跌幅11.08%；東南亞線(新加坡)每箱運價454美元，周跌54美元，跌幅10.63%。