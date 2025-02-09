吳春城「壯世代」10大商標沒了！ 經濟部證實已撤銷

民眾黨籍立委、戰國策傳播集團創辦人吳春城遭指推動《壯世代促進法》沒有利益迴避引起爭議，吳春城向外表示將放棄「壯世代」商標，經濟部智慧局證實，「壯世代」與「STRONG GENERATION」等10項商標權已在2月6日起消滅，並將於3月商標公報中正式刊登相關資訊。

台企銀遭檢調跨區搜索！董座傳遭約談 公司：配合調查

財政部所屬泛公股銀行蛇年不平靜，8日爆出新北地檢署跨區前往位在台北市塔城街的台企銀總行發動搜索，且未列案由，外傳台企銀董事長劉佩真被約談，不過公司對約談未予證實，僅強調依法配合檢調調查，業務營運不受影響。

快加油！明起汽油漲0.2元 柴油大漲0.7元

台灣中油宣布，自明（10）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升28.9元。本周因平穩雙機制啟動，汽、柴油各吸收1.0元及0.7元。

千萬發票22縣市業績一表看！ 高雄、台中差距縮至5張

統一發票千萬特別獎上路13年，財政部統計，至2024年底已開出1144張千萬特別獎，22縣市中仍以雙北開出張數突破200張最多，分居第3、第4名的台中市、高雄市開出差距由8至10張縮小至5張，今年高雄市在吉伊卡哇、經貿活動能見度提升下有望超車台中市，六都當中只有台南市未破百張，敬陪末座。

日本交作業！老謝建議台灣改向美國買石油 台積電告訴川普3件事

日本首相石破茂與美國總統川普會晤，承諾日本投資美國1兆美元，財信傳媒董事長謝金河（老謝）以「石破交作業了，台灣要有所準備！」為題分析美日互動「釋出訊號」，他認為，台灣未來要在天然氣採購、國防軍備「交保護費」上預做準備，同時台積電要告訴川普3件事，給川普政府一份厚禮。

航運業補班日補班嗎？ 提早下班、兩成五值班、鼓勵特休都有

航運業是非常國際性的行業，全球業務24小時在運行，我國採取彈性放假政策，為了給連續假出現較多補班日，但是補班日海外的公司與往來的企業沒上班，如何補班估計讓不少公司領導傷腦筋，在亞洲-美國航線攬貨量名列全球第15的華夏國際，補班日讓員工在下午3點下班；萬泰物流 僅安排四分之一員工上班；華岡集團則鼓勵員工在補班日排特休。

川普2.0趨勢財！ 揭秘最賺ETF

農曆春節期間，國際市場不平靜，先是DeepSeek以低成本開發出AI模型，在科技界投下震撼彈；接著，美國總統川普宣布加徵關稅，市場不安情緒升高，加大蛇年股市波動。面對開年挑戰，投資人忍不住問，2024牛氣沖天的股市，接下來該如何布局才能持盈保泰？

開春台股震盪 外資：川普關稅言論未脫離市場預期

渡過農曆蛇年第一週的市場震盪，台股週線順利收紅，PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈指出，觀察本週川普對於加墨兩國關稅的態度持續改變，也讓市場投資氣氛得到緩和，值得注意的是，從川普前次擔任總統時的言行觀察，川普拋出的關稅言論主要是作為貿易談判籌碼，也讓川普上任後的一系列行政命令以及關稅言論並未脫離市場預期。

廣越1月營收年增17％寫同期次高 訂單能見度達今年Q3

羽絨衣代工大廠廣越（4438）公告1月營收，受惠主要客戶Adidas出貨較去年成長，推升單月合併營收為10.15億元，年增17％，創歷年同期次高；公司指出，目前訂單能見度達今年Q3，全年展望正向樂觀。

遠東新10年5重大職災 洪申翰：工安紀錄前科累累、非偶然意外風險

遠東新（1402）新埔化纖總廠6日發生氣爆，造成2人死亡19人受傷，職安署已依法將其勒令停工，勞動部長洪申翰及職安署長鄒子廉今（8）日前往新竹探視傷者及其家屬，洪申翰指出，該廠過去10年已被勞檢149次、開罰43次、發生過5次重大職災、累積6人死亡，工安紀錄前科累累，不是局部或偶然的意外風險，這樣的悲劇不應再發生。