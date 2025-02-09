吳春城「壯世代」10大商標沒了！　經濟部證實已撤銷

▲立委吳春城。（圖／記者林敬旻攝）
記者陳瑩欣／台北報導
民眾黨籍立委、戰國策傳播集團創辦人吳春城遭指推動《壯世代促進法》沒有利益迴避引起爭議，吳春城向外表示將放棄「壯世代」商標，經濟部智慧局證實，「壯世代」與「STRONG GENERATION」等10項商標權已在2月6日起消滅，並將於3月商標公報中正式刊登相關資訊。
▲壯世代相關商標拋棄公告，可點圖放大。（圖／翻攝經濟部智慧局商標檢索系統）
據經濟部智慧局商標檢索系統公開資料顯示，商標權人「五六七八久社會企業有限公司」針對壯世代及STRONG GENERATION等名稱自110年8月12日就獲准成立商標，專用期限原至120年9月15日截止，不過該公司已在114年2月6日提出「拋棄商標權」，經濟部智慧局已受理，由於拋棄商標權的申請案是在「到達智慧局之日生效」 ，等同2月6日相關商標已消滅。
▲壯世代相關商標拋棄公告。（圖／翻攝經濟部智慧局商標檢索系統）
經濟部資料顯示，壯世代商標案遍及逾30項商品，其中商標註冊號02168818、02168819商標範圍涵蓋針對包類、背帶、傘、行李牌；02168916、02168917 範圍涵蓋保溫水壺、飲用容器、茶壺、杯盤、牙刷；02169025、02169029 商標範圍涵蓋泳裝、西裝、襯衫、Ｔ恤等服飾、鞋類及運動帽。
02169435、02169436商標範圍涵蓋茶葉、咖啡、巧克力製品、調味料、軟糖、米果、餅乾、太陽餅、鳳梨酥、麵包等。
另外，案號02176951、02176952 商標範圍涵蓋媒體關係服務、公關顧問、市場調查、民意調查、行銷顧問、企業管理顧問等。
讀者迴響