飾金本月挑戰「每錢1萬2」天價　銀樓老闆笑喊：謝謝川普

▲黃金示意照 。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

受到國際金價走揚影響，銀樓黃金報價今（10）日開門掛出每錢11760元新高，本月挑戰「1錢1萬2」天價，銀樓老闆笑喊「謝謝川普帶來新行情」，預料金價在川普上任100天後衝到高峰，若已持有黃金5年、報酬率300%的投資人想獲利了結賣黃金，業者也大方說「不管多少，我們一定收。」

台北市金銀珠寶公會副理事長、金加家珠寶董事長石文信表示，自己經營黃金買賣50年，金價一向是漲多跌少，對持有黃金超過5年以上的人而言，抱著會怕往下掉，現在是獲利了結的階段，銀樓願意承接，零售黃金可以全部回流國際市場。

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「國際央行在買都是算噸的！」石文信表示，黃金交易市場活絡，想逢高獲利了結的民眾確實可以考慮出手，等金價回檔再進場就好。

石文信表示，今日銀樓黃金每錢掛牌價11760元是天價，至於1錢1萬2的行情，將從業界原先預估的3月初提前到2月之間發生。

「我們認為川普上任100天以後才是金價最高點，今年黃金2900美元一定會到，3000美元如果突破，會重新啟動另一波。」石文信說，美國2008年執行量化寬鬆（QE）金價沒有飆漲得像最近這麼兇，主因在於當時全球通膨不嚴重、幣值貶不快，現在全球貨幣走弱美元獨強，日圓雖往上走但漲幅依然不如黃金，只要通膨不衰、開墾成本增加，黃金行情就會持續向上，銀樓自然有能力承接民眾賣出黃金的需求。