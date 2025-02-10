14家金控1月賺逾577億年增逾7%　富邦金EPS達1.11元居冠

▲富邦金2025年1月稅後淨利152.1億元，EPS 1.1元居金控獲利王。（圖／富邦金提供）
記者巫彩蓮／台北報導
農曆長假工作天數較少關係，14家金控2025年1月獲利普遍較2024年同期下滑，富邦金（2881）子公司富邦人壽實現股市資本利得挹注，單月稅後淨利達152.1億元，每股稅後盈餘（EPS）1.1元居14家金控之首，也是唯一家EPS突破1元金控公司，國泰金（2882）、中信金（2891）EPS分別0.99元以及0.35元，分居第二、三名。
富邦金2025年1月自結合併稅前淨利187.3億元、稅後淨利152.1億元，EPS為1.11元，北富銀1月稅後淨利38.9億元，較去年同期成長11%，創歷年新高主因在於，1月份存放款動能穩健，餘額分別較去年同期成長9%及11%，推升利息淨收益較同期成長11%，財富管理銷售動能持續成長，帶動整體淨手續費收入較同期成長14%，整體營收突破歷年新高，較同期成長13%。
國泰金2025年1月稅後淨利為達144.9億元，年成長率54%，EPS達0.99，表現最佳子公司為國壽2025年1月稅後淨利94.3億元，扭轉前一個月虧損局面，較2024年同期大幅成長一倍，主要反映資本利得、經常性收益貢獻，以及避險操作得宜，截至1月底外匯準備金餘額逾325億元， 1月淨值比約9%，RBC高於320%。
新光金為14家金控當中，唯一虧損，受到核心子公司新壽今年1月稅後淨損25.77億元拖累，新光金1月合併稅後淨損18.68億元，每股稅後淨損0.11元，新光金虧損主因在於一是新壽採用外匯價格變動準備金新制，強制提存的外準金金額比舊制時期還要高；另外，則是新壽1月並未積極實現股票資本利得。
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