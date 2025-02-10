快訊／威力彩連30槓「下期飆12億」　大樂透下期上看3.6億

▲威力彩、大樂透10日均未送出頭獎。（圖／資料照片）

記者陳瑩欣、趙蔡州／綜合報導

威力彩、大樂透頭獎今晚（10日）雙雙槓龜，威力彩邁入連30槓，預計下期頭獎上看12億元；大樂透連8槓，預計下期頭獎上看3.6億元。春節加碼百萬大紅包今晚開出16組，其中有13人獨得百萬獎金；小紅包今晚開出39組，其中有32人獨得10萬元獎金。

台彩10日晚間開出114000024期大樂透，獎號由小到大依序為01、18、28、34、35、43，特別號24。

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春節大紅包獎號則為01、08、10、20、25、26、27、38、43，小紅包獎號11。

台彩10日晚間開出114000012期威力彩，第一區獎號由小到大依序為06、07、08、13、14、24，第二區04。

台彩10日派彩結果顯示，威力彩及大樂透本期（10日）頭獎均無人中獎。大樂透春節加碼部分，百萬大紅包開出16組，其中13組1注獨得百萬獎金，3組為2注均分，總計19注中獎；春節小紅包送出39組，其中32組為1注獨得10萬元獎金、6組由2注均分，每注各得5萬元、1組由10注均分，每注獎金1萬元，合計中獎注數為54注。

大樂透春節加碼活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為384組，剩餘96組，累積開出小紅包組數為602組，剩餘198組，次期（7日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項，詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。

