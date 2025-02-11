債券ETF受益人周減1.8萬人　非投等債逆勢增00953B奪人氣王

▲台股示意。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

市場降息預期收斂，投資人對債券ETF存有疑慮，使得集保中心公布的2月7日最新一周債券ETF受益人減少1.8萬人，整體人數來到2095977人，為今年來首周呈現減少，統計資料顯示，101檔債券ETF中近一周僅24檔受益人是增加的，其中群益優選非投等（00953B）債周增加1693人最多奪得本周債券ETF人氣王。

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市場法人表示，00953B預計每股配發0.07元，將在2月13日進行配息，配息金額維持新高，加上次次填息，股價又頻創新高表現出色，高息率讓買盤不斷挹注，以近一周成交均量來看6.4萬張，是所有債券ETF成交量第三大，顯示出投資人還是較嚮往高息率的債券ETF，根據CMONEY資料資料顯示，想參與00953B本次領息的投資人，最後買進日為2月12日，投資人要把握最後上車機會。

ETF理財達人表示，00953B讓受益人息利雙收，主要原因在於其追蹤指數首創「信用因子加權」，信評愈佳且信用利差愈小的成分券，因違約疑慮相對較低，給予較大權重，據信評與信用利差給予各成份券權重，債券信評為B-至BB+，票面利率在6%以上(含)，同時聚焦成熟國家，排除新興市場與CCC評級債券，產業配置多元，兼顧分散性與流動性。隨著利率偏下行走勢，將持續有利債券價格走升，其中非投資等級債券更是受惠，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

00953B經理人李忠泰表示，降息預期雖有所收斂，但面對全球政經不確定性尚存下，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入。非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。

