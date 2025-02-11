快訊／大樂透3.6億開獎了！最後96組「百萬紅包」等你來搶

ETF定期定額20強大洗牌！006208奪后冠 00878、0056各減逾4萬戶

元月ETF定期定額戶數20強出現大洗牌，高息款國泰永續高股息（00878）與元大高股息（0056）雙雙繳出戶數減逾4萬戶的慘烈成績，0056與元大台灣50（0050）更因定期定額戶數衰減過多，總交易戶數各自來到22.8萬與23.9萬戶，慘遭富邦台50（006208）輾壓，006208更因此一舉奪下單月定期定額交易戶數后冠，成為最受寵的市值型ETF。

ATM吃錢爭議！金管會「未獲檢舉」 建議3步驟自保

一名民眾控訴日前在ATM存入15萬元，只點出13.7萬元，取消交易後返還的金額13.7萬元，民眾向銀行求助卻被拒絕賠償。金管會表示，尚未收到民眾相關陳情，提醒民眾使用ATM存款之際有3招自保，首先將要存入錢清點清楚，放入ATM點鈔匣中，之後經點鈔後看到所存入數字無誤，最後按下「確認」鍵，才算正式將錢存入ATM機器內部，若沒按下「確認」鍵的話，鈔票只會在點鈔匣。

刮刮樂中10萬「只收到4萬」 土城彩券行遭停機8天處分

新北一名周姓女子指控，她初二到土城某間彩券行玩2000元刮刮樂，幸運刮中10萬元大獎，但店家掃碼後卻稱只中5萬元，扣完稅只給4萬元的離譜行為，台彩今（11）日證實，經調查後，己給予這家爭議彩券行停機8日的處分，並從今日上午7點開始執行。

失業勞工子女就學補助申請今起跑 1條件領5.76萬元

為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理113學年度第2學期失業勞工子女就學補助，自今（11）日起至3／7開始受理申請，以同時有2個子女就讀私立大學為例，合計共可領5.76萬元補助。

台銀黃金存摺飆刷3112元天價！ 大戶急捧逾300萬喊「買1斤」

國際金價漲勢驚人，台銀黃金存摺今（11）日開盤勢不可擋，第一盤報價每公克台幣3098元，上午9點10分報價來到3103元，首度衝破3100元大關，9點20再刷3112元天價，連續2個交易日破紀錄，黃金交易員私下透露，有大戶一早急捧300萬喊「買1斤」（1000公克），但在9點10分衝破3100元的掛牌價出來以後，想要「大吃一斤」的難度已明顯增加。

鴻海收漲2.8% 三美系外資力挺喊買、目標價上看260元

鴻海（2317）1月營收創同期次高，推升股價走強，成今（11）日台股盤面強勢股， 3美系外資在最新出爐的報告中維持力挺鴻海，目標價介於232-260元。

23萬股民喜收50元！00939填息達陣 3／7股息入帳

統一台灣高息動能（00939）於今（11）日進行第7次除息，首日參考價為14.05元，受到台股震盪走高激勵，盤中早盤高點觸及14.16元，上演填息秀，收益分配入帳日為3月7日。

川普關稅空歡喜一場！ 大成鋼美國廠原料靠進口成本承壓

美國總統川普簽署行政命令，正式宣佈將對進口鋼鐵及鋁分別加徵25％關稅，鋼鐵業者大多認為會影響短期市況，相關族群今（11）股價翻黑，惟大成鋼（2027）因在美國有設廠持續爆量走高，截至上午11點成交量15萬張，不過業者表示，大成鋼美國廠的原料其實都是從亞洲進口，受益空間有限。

DeepSeek震撼！ 老謝：黃仁勳的角色備受矚目

中國人工智慧新創公司DeepSeek橫空出世，財信傳媒集團董事長謝金河今（11）日在臉書上發文指出，DeepSeek突襲其實是一場AI的戰爭，也讓美國總統川普見識到擋在他前面，讓美國再偉大的最大挑戰就是中國，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳未來角色也將備受矚目。

聚陽上半年接單正向全年營運樂觀 薩爾瓦多、孟加拉產能陸續開出

成衣代工廠聚陽（1477）去年營收較2023年成長，今年營運也不看淡，仍是審慎樂觀看待，經營團隊指出，今年偏向正面，看好全年營收可有雙位數成長，上半年接單數字正向，全年還是正面樂觀。