梁見後透露有信心期限內交財報　美超微電腦盤後大漲10%

▲美超微電腦共同創辦人暨執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒CNBC報導，美超微電腦對其 2026 財年和推遲的年度報告給出了樂觀的看法，執行長梁見後表示，他「有信心」公司將在美國證券交易委員會 2 月 25 日的截止日期前提交延期的年度報告。該公司還表示，預計 2026 財年的收入將達到 400 億美元。

美超微電腦股價在盤後交易中上漲了10%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，就短期而言，美超微電腦大幅下調了 2025 財年營收預期。美超微電腦表示，預計 2025 財年營收將在 235 億美元至 250 億美元之間。倫敦證券交易所調查的分析師預計該公司今年的營收為 249 億美元。

美超微電腦還表示，截至 12 月 31 日的季度淨銷售額預計將在 56 億美元至 57 億美元之間。美超微電腦也給出了弱於預期的當期業績指引。

美超微電腦也表示，由於面臨從納斯達克退市的可能性，公司「將繼續努力」按時提交推遲的 2024 財年年度報告以及 2025 財年第一季和第二季報告。

隨著 ChatGPT 於 2022 年首次亮相引發了人工智慧基礎設施的熱潮，美超微電腦在人工智慧領域的領先地位使其股價飆升至新高。最近的收益報告和評論表明，大型股Meta、亞馬遜、Alphabet和微軟計劃今年向人工智慧專案投資高達3200億美元。