台積電董事會冷處理關稅議題　外媒預測赴美投資全落空　

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

根據英國《金融時報》（FT）報導，台積電（2330）此次破天荒在美國舉行董事會，將可能做出美國投資重大決議，尤其在美國總統川普喊出要對台晶片課稅之際，FT文中列舉台積電在董事會後可能宣布三大措施，不過今日台積電董事會決議出爐，和每次例行董事會決議相類似，完全沒有特別提及美國相關投資訊息，和外界預期的結果完全相反。

外媒指出，台積電的選項可能包括，加速把先進製程移到亞利桑那州晶圓廠的腳步、在美國建立先進封裝產能，以及承諾擴大投資，用來說服川普不要對進口晶片課徵關稅，不過這些預測通通落空。

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以下為台積電董事會重要決議7大項，而其中涉及投資僅第4項，並未提及針對美國地區：

一、核准2024年營業報告書及財務報表，其中全年合併營收約為新台幣2兆8,943億800萬元，稅後淨利約為新台幣1兆1,732億6,800萬元，每股盈餘為新台幣45.25元。

二、核准配發2024年第四季之每股現金股利4.50元，其普通股配息基準日訂定為2025年6月18日，除息交易日則為2025年6月12日。依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2025年6月14日起至6月18日止，停止普通股股票過戶，並於2025年7月10日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日及配息基準日皆為2025年6月12日。

三、核准2024年員工業績奬金與酬勞（分紅）總計約新台幣1,405億9,256萬元，其中員工業績奬金約新台幣702億9,628萬元已於每季季後發放，而酬勞（分紅）約新台幣702億9,628萬元將於今年七月發放。

四、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金171億4,140萬元，內容包括：1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。

五、核准於不超過美金100億元之額度內增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Global，以降低外匯避險成本。

六、核准召集2025年股東常會，並訂於6月3日上午九時假新竹喜來登大飯店（新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓）舉行。

七、核准擢升本公司人力資源組織資深處長陳培宏先生為副總經理。