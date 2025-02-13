漲到受不了！　南韓造幣廠停賣金條

▲南韓造幣廠公告暫停銷售金條，圖為台銀總行展示黃金金條示意畫面。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

受到國際金價猛暴性飆漲影響，南韓造幣廠正式向外宣布暫時停止金條銷售業務，消息一出加深投資人害怕「買不到」的心理，進一步推升貴金屬吃緊市況。

《彭博社》根據韓國造幣安全印刷公司網站上的一份通知稱，韓國造幣廠在採購供應和管理需求方面面臨問題，將嘗試盡快恢復銷售。

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外電認為，世界各地的交易商都在可能對黃金徵收關稅之前爭先恐後地將黃金運送到美國。紐約商品交易所的黃金價格已飆升至國際基準之上，導致倫敦金庫出現前所未有的緊縮和創紀錄的資金外流。

由於對美國總統川普破壞性關稅公告的擔憂日益加劇，推動了對避險資產的需求，貴金屬在2025年創下了新高。投資人正試圖了解這對全球經濟的潛在影響，從而加強金條在不確定時期作為保值手段的作用。

除了韓國造幣廠停賣金條以外，韓國黃金交易所自去年11月起已停止供應黃金，暫時無法在銀行購買黃金。

雖然美國周三公告1月消費者物價指數（CPI）年增率回到3%，高於市場預期的2.9%引發股市震盪，但國際金價在主要央行加碼採購下，價格回檔程度有限，紐約商品期貨交易所（COMEX）4月黃金期貨周三收盤小漲0.3美元或0.01%至每盎司2927.4美元。