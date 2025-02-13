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規模百億ETF近1月績效一次看　3檔超車0050

▲▼台股大盤在台積電的帶動下跳空大漲超過四百點，一舉衝破兩萬點大關。雖後獲利回吐賣壓湧現一度翻黑，之後在平盤附近上下震盪。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

儘管川普再揮關稅大刀，以及DeepSeek模型推出引發AI股估值調整等干擾為台股增添波動，台股市值型ETF檔數有十多檔，若進一步關注規模在百億元以上、市場熱度高的產品，合計有6檔，包括元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）、元大臺灣ESG永續（00850）、國泰台灣領袖50（00922）與群益台ESG低碳50（00923），近一月表現皆不俗，打敗0050包括00923、00922、006208等3檔。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

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財富管理專家指出，市值型ETF主要追蹤大盤指數，成分股囊括市場裡眾多的大型權值股，若是看好該市場後續潛力，便適合透過市值型ETF來參與行情。整體來看，在總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，台股市值型ETF的確是投資人可多加善用來參與行情的管道，值得留意的是，除了AI科技題材持續火熱，今年也是台灣碳費上路元年，未來重視低碳管理的企業料更具投資吸引力，因此像00923這類訴求低碳選股的市值型ETF更值留意。

00923是台灣第一檔訴求布局於低碳龍頭股的台股ETF，透過選股機制，篩出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，再進一步精選台灣市值前50大低碳龍頭公司，採取半年配息，在選股策略兼顧成長性下，過去配息後次次都填息，受益人可說是資本利得與股息兼享，而近日00923也宣告最新預估配息金額為每股0.77元，將於2/18除息，想參與配息的投資人，須留意最晚要於2/17買進。

群益台ESG低碳50 ETF(00923)經理人邱郁茹表示，台股先前雖遇川普政策及AI新模型逆風而表現受到壓抑，然由美中兩二強國紛紛搶進發展AI來看，AI顯然為未來科技發展之重點，隨著AI應用更加多元及普及，後續可望帶動對相關需求成長，進而推動台股企業的獲利。除此之外，隨著台灣進入碳有價時代，因此碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛之重點，投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股之台股低碳市值ETF來參與趨勢，既能掌握淨零趨勢下帶來的碳金商機，也能同步掌握基本面良好、企業獲利可望維持增長之台股多頭趨勢。

關鍵字： 台股ETF低碳投資金融

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