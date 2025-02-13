越震盪越有賺頭　大俠武林揭進場美股2時機點

圖文／鏡週刊

今年市場活蹦亂跳，川普的親商政策能使美國企業受惠，企業獲利提升，產生股市多頭力量。投資達人大俠武林認為狂人川普開口，市場震盪難免，但他仍堅信越震盪越有賺頭，投資謹守「震盪中紀律佈局，起漲後笑看行情」的原則，緊盯VIX恐慌指數，並教戰2招，在2025年坐享超額報酬。

「粉絲問我怎麼看2025年存股策略，我會先回頭看川普在2016年幹什麼事，川普是大砲嘛！大砲塑造出的市場很值得投資，只要震盪下來，就大膽佈局！」投資達人大俠武林模仿川普唯妙唯肖，「過幾天川普可能又說，『阿～你們搞錯了，我不是這個意思。』然後市場又上來了，甚至噴得更凶，所以越震盪越有賺頭。」

而川普狂人開口，市場情緒容易恐慌，大俠武林建議卡位穩健成長的美股市場，例如追蹤標普500成長指數的ETF復華S&P500成長（00924），同時享有高收益、低波動，「市場不確定性增加，面對震盪，多數人心臟都不夠強，但美股仍是資金流向的重要據點，可透過ETF參與美股市場。」

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統計美股市值型ETF近1年績效，00924以超過47％的報酬率稱霸，領先同類型ETF至少13％。大俠武林強調，投資看總報酬比計算股息更重要，「我不會把個股、高股息、市值型ETF分得太清楚，投資的最終目標就是賣掉，能賺錢最頂，注重的應該是年化報酬率。」

回憶去年8月股災，大俠武林就發狠逢低買進，「我買了2,600萬，包括低接殺下來的美股ETF：00924、00757（統一FANG+）、00830（國泰費城半導體），補貨台股鈊象。好標的價格掉下來，當然要開心進場吃肉。」

他說，今年投資趨勢AI一定繼續，「市場活跳跳，更要抱緊美股含輝量高（指輝達）的ETF，當市場多頭來時，會有更多的熱錢流入，要買夢想、買未來，就能賺到報酬，等待震盪殺低時，再大膽補進。」00924的成分股中，輝達持股比重達11.4％，高於同類型ETF的7％～10％，並且有200檔龍頭成長股，可兼顧穩健成長。

值得一提的是，跌得越深，起漲速度越快，大俠武林因此教戰2招，震盪中紀律佈局，起漲後笑看行情。當股價跌破年線或VIX恐慌指數超越40，表示市場出現非理性恐慌，就啟動分批買進，他秀出標普500指數與VIX恐慌指數的關連對照圖，「清楚看出2個指數呈現反向關係，一旦VIX指數飆升至80時，代表極度恐慌，就可將資金all in，坐享超額報酬。」

標普500指數與VIX恐慌指數關連對照圖



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