蛇年台股接招　達人私房股操作密技公開

▲川普重回白宮，台股將迎來機會還是挑戰？3位投資達人蛇年私房股及操作心法曝光。（圖／AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

圖文／鏡週刊

迎接蛇年，美國白宮新主人川普絕對是全球鎂光燈焦點，究竟川普將為全球經濟及金融市場帶來怎樣的變局，目前不得而知，而與美股高度連動的台股，在川普大力作多經濟下，究竟會雨露均霑，還是危機四伏？未來一年，台股投資人該如何接招？本刊特別專訪3位達人，分享他們的蛇年操作密技及觀察重點，口袋私房股亮相！

儘管2024年台股繳出傲視全球的好成績，全年大盤上漲5104點，漲幅逾28％，僅次於美股那斯達克指數的29.8％，居全球第二強。但2025開局，大盤卻震盪加劇，也預告未來一年台股在相對高檔下，將面臨嚴峻挑戰。

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川普2.0上線 變局多

而最難掌握的部分，自然是美國總統川普。進入2025年，全球目光都圍繞著白宮新主人轉，身經百戰的台股投資達人，面對多變的蛇年，各自準備好一套操作劇本。

「川普上任後，中美貿易戰升級，但戰事會相對和緩。重點是，新政策一定都站在美國利益優先角度出發。」飆股上校朱家泓，用五成以內資金布局強勢股，嚴守進出場紀律，這是他蛇年面對市場起伏劇烈的基本策略。

有多年法人操作資歷的温建勳，因應川普2.0，同樣主打安全牌。「AI投資戰場從伺服器族群，到機器人相關，現在必須挖寶新機器人股，瞄準先前沒被市場注意到或股價基期相對低的標的，布局起來才有勝算。」

另外，偏好長期持股的股海老牛，也為蛇年擬定安心投資計畫：用便宜價買進殖利率7％的優質股。他仔細盤點公司基本面，等待股價下跌時出手。

不論投資人想要波段操作、挖寶新股，或偏好高殖利率選股，都可藉由達人分享，讓蛇年的投資布局更務實。

▲受惠AI商機崛起，台積電股價再創歷史新高。

朱家泓：三族群波段操作 5日線紀律出場

「真小人與偽君子哪一個更可怕？真小人通常直接了當、毫無掩飾，較容易防範，也好對付；偽君子就複雜多了，表面和善，但背後可能有更深層的意圖，內心想法難測。」朱家泓一語道破：「川普，是相對好應付的真小人。」

大漲大跌成常態 控資金

談到蛇年台股布局大計，朱家泓直言，需先釐清川普動向，「上任初期，川普對內改革必定大刀闊斧，新政府將有一段磨合期，預估需要3到6個月才能上軌道。」也就是政策上路乃至實質影響應在下半年，但股市會領先反映，因此接下來必須關注幾件事，包括美國企業減稅、進口關稅加徵幅度，美國物價及能源價格表現。這些變數，最終都會牽動聯準會利率決策，及中美貿易戰方向。

▲在美國放寬金融監管預期下，國內大型金控可望連帶受惠。

一旦關稅戰場劃定，接著就要評估，在川普經濟外鎖政策下，台灣如何因應。「是增加國防支出，或台積電有更進一步動向，都是上半年觀察重點；同時需留意，台海地緣政治風險是變得更緊張或和緩。」朱家泓表示，現階段不確定因素仍多，因此台股操作要很謹慎，最好先留一半以上資金在手，剩下再進場。

「就技術型態判斷，台股在21000點附近有強勁支撐，高點有機會挑戰27000點；上半年高點在第一季，全年高點預期在第四季。也就是，蛇年台股將看到6000點左右的震幅，大漲大跌恐成常態。」朱家泓強調，就技術面角度，操作要訣就是關關過，守好進出場紀律。

首先是鎖定強勢股。「站上10日及20日均線的個股，股價支撐保護強；若是一底比一底高，就是多頭格局，此時資金進場相對安全。」朱家泓強調，在多頭格局保護下，可趁股價拉回、靠近前波低點支撐時進場，或拉回後買上漲標的，短線波段操作；重點是買進後要守住5日線，若高檔爆量長黑就要特別小心，一旦跌破5日線就準備出場。

▲蛇年投資將聚焦AI應用，聯發科積極發展相關產品線，股價有機會再創高點。右為聯發科董事長蔡明介。

蛇年關注三族群 適性買

擬定好進出策略後，朱家泓將蛇年可留意標的分為三族群：高殖利率股、AI應用及半導體、金融股。「第一季市場資金會聚焦在有殖利率保護的個股，像營建、航運、電子通路股；全年投資主軸則是AI應用，包括機器人、AI算力、AI自動駕駛及AI治理；金融股則可能因為川普放寬美國金融監管而同步受惠，這部分可再觀察。」

▲過去一年營建股獲利豐厚，今年股利配發表現值得期待。（圖／翻攝大台北94狂買賣新成屋中古屋討論區臉書）

綜合技術面及市場熱門題材，朱家泓分享幾檔目前線型相對強勁，後市可留意的個股；高殖利率股有長榮、陽明、海悅、潤弘、遠雄、名軒、新美齊；金融股可鎖定國泰金、富邦金及中信金；半導體則以有機會再創新高的聯發科、台積電為主。

▲第一季市場資金將追逐高殖利率股，航運股走勢有支撐。（圖／翻攝Port of Baltimore臉書）

他強調，2025台股波動加劇，當指數靠近21000點時，應把握低接機會，穩健型投資人可聚焦金融股，積極型投資人可留意半導體及電子零組件，保持操作彈性；進場後注意均線及K線變化，靈活因應蛇年變局。

朱家泓小檔案 現職：財經作家、專業投資人 學歷：中正理工學院 經歷：上校軍官退役

温建勳：新機器人成新秀 看好工具機族群

「川普第一次執政時，台股經常會莫名其妙下跌好幾百點，搞得人心惶惶，操作困難度提高很多。」回想2017至2021年川普首次擔任美國總統，黑石財經執行長温建勳餘悸猶存，形容自己一朝被蛇咬，十年怕草繩。

台股呈多點開花 三機會

「2025年股市怎麼走？關鍵在川普，投資已是險上加險，必須『先求不傷身、再求療效』。」他指出，觀察重點是國際局勢、降息循環和美元強弱，「2025年台股會從特快車變慢車，中間甚至會是驚魂雲霄飛車。」整體而言，他以16字箴言提醒：思想樂觀、行為謹慎、小心下單、資產平安。

排除該變數，温建勳認為2025有三大投資機會可留意，「前二年台股呈現『萬般皆下品只有AI好』的氛圍，今年將會是『多點開花』。」他指出3個機會點值得留意，包括AI雙重解放、權王台積電，以及低基期復甦族群。

「我判斷，市場關注度會從AI伺服器移轉到機器人，再從舊機器人移轉到新機器人。」新機器人概念股有哪些？温建勳說：「還沒被點名到的都算。」他解釋，去年6月輝達創辦人黃仁勳在台大演講，背板上共有43家台灣供應鏈廠，股價都有亮眼表現，「不過接下來要翻篇了，換新AI題材上場，那就是新機器人族群。」

▲温建勳指出，AI投資開闢新戰場，新機器人股是未來台股焦點。圖為輝達執行長黃仁勳。

去年12月中，台積電董事長魏哲家稱：「『全世界最有錢的傢伙』說多功能機器人是未來趨勢。」話一出口，多檔概念股連番漲停；機器人旋風再起，市場關注度轉往工具機族群，工具機指的正是製造機具的機器，精密機器加工就得用到車床和銑床。

事實上，工業機器人早已應用在各個領域，市場預估未來5年的年均複合成長率為21.4％；且工具機產業循環約3年，2023年第四季落底後，將持續增溫到今年第四季；温建勳看好工具機廠瀧澤科，「被全球最大馬達廠日本Nidec（尼得科）納入後，一定有併購效應，搭配機器人題材，訂單能見度超高。」

▲瀧澤科搭上機器人題材，温建勳看好後續出現併購效應，訂單能見度超高。

台積電躍1500 挺台股

另外，他判斷台積電也會繼續大放異彩。「股價千元已經是地板價，現在就觀察川普是不是會出席台積電美國廠的啟用典禮？會的話，等於注入最有力的強心針，對台股也是最樂觀的劇本。」他計算，台積電2025年的EPS（每股純益）預估55元，以本益比30倍計算，股價是1650元，「保守一點股價到1500元，等於台股至少還有3000點的漲幅空間。」

最後是低基期復甦族群。像他追蹤10年的功能鞋製造大廠鈺齊—KY，2024年12月股價明顯翻多，「相較漲翻天的電子股，鈺齊—KY本益比約26倍，低檔布局相對安全。」

▲温建勳追蹤製鞋大廠鈺齊-KY多年，看好今年將是產業復甦的關鍵時機。（圖／翻攝La Sportiva臉書）

法人也看好鈺齊—KY在上半年營收有機會恢復年增雙位數水準。只是台股基期偏高、川普變數，進場點更顯重要；温建勳指出，瀧澤科股價站上年線、台積電靠近千元地板價、鈺齊—KY股價站上季線，就是進場參考點。

温建勳小檔案 現職：上市櫃公司顧問 學歷：政大新聞研究所 經歷：國際票券中小型股交易主管

股海老牛：6％高殖利率股 三檔遇低價即買

「我喜歡有高殖利率保護的個股，最好（殖利率）有7％，要是產業的未來趨勢看好，就緊緊抱牢，等待出頭天。」投資達人股海老牛，會用層層量化條件，篩選出看好的個股，盤點他在2024年抱緊股清單，包括漢唐、揚博、達方、群益期、達欣工、正文、中菲、根基、神腦、晶采共10檔，平均總報酬率約22％。

達欣力成群益證 穩穩賺

「2024年台股表現實在是太好了，基期太高，只好把篩選條件再降低一點。」因此，他把篩選條件放寬為：EPS大於1元、前三季盈餘較去年成長、近兩年盈餘發放率大於60％、本益比小於15倍、預估殖利率介於7至15％之間。

再根據對公司的熟悉度、基本面和未來趨勢等總和評估，提出達欣工、力成和群益證三檔標的，是今年會特別關注的標的。股海老牛進一步表示，三檔個股去年前三季累計EPS都已達到前一個會計年度的92％、65％和98％，「接下來只要穩穩賺就好。」

▲達欣工是股海老牛口袋名單，2024年獲台積電認證年度優良供應商。 （圖／翻攝台中市政府官網）

其中，達欣工是他常年的口袋名單，「營造廠負責蓋房子，尤其案源穩定的公司，不太受房市政策影響。」他解釋，達欣工是甲級營造廠，連續16年平均年營收破百億、近5年平均營收約145億元，「去年又獲台積電頒發年度優良供應商獎項，在AI浪潮推動下，新廠建設的利多不斷。」2024年中，達欣工簽案量為18案，總金額840億元，未完工餘額276億元，是近年平均營收的2至3倍水準。

另外，力成跨入CoWoS領域，即使消費性和車用產品還在復甦期，但AI和資料中心等應用需求大增，目前本益比約10倍，相對吸睛。

▲力成跨入CoWoS領域，有機會吃到AI和資料中心等應用商機。

還有台股交易量大爆發，證交所統計，去年台股市場每日平均成交金額約4154億元、股票成交量週轉率約122％，「在手續費挹注下，加入股市的人越多、格局持續擴張，都是帶動證券商營收成長的助力。」尤其立法院三讀通過「當沖降稅」優惠延長到2027年底，對證券股更是一大利多。

股利推算合理價 找買點

「挑出具備高殖利率保護、有競爭力的個股，還要在適當的價位買進，不要著急，我的習慣是算出個股的合理價，等到價格在合理價之下再陸續買進。」他說，除了換算出合理價作為關卡，整數價格、月線或季線的黃金交叉，也是進場的參考指標。

股海老牛以「平均現金股利估價法」作說明，「加總近4年（2021年到2024年）的現金股利和2025年的預估現金股利後，就能得出平均股利，接著乘以16倍、20倍、32倍，便可得出便宜價、合理價和昂貴價，只要低於合理價就是不錯的進場點。」

▲當沖降稅優惠延長到2027年底，為證券股注入一劑強心針。

舉例來說，達欣工近4年的現金股利為2.508元、2.5元、2.5元和3元，推估2025年發放的現金股利為3.8元，可得出平均股利約2.86元，接著乘以20倍本益比，合理價為57.2元。

股海老牛小檔案 現職：專職投資人、理財作家 學歷：政大商學院畢業 經歷：資訊工程師



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