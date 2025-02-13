金融指數創1個月高點！元大金挑戰天價　2金控續攻高

▲元大金控大樓。（圖／ETtoday資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
國際股市持穩，金融股不畏1月工作天數較少，獲利表現穩健，今（13）日金融類股指數上攻2161點，創一個月高點，元大金（2885）震盪走高，來到36.15元天價，中信金（2891）重返「4字頭」，回到新光金（2888）搶親高點，凱基金（2883）攀高17.95元，創近兩個月新高。
儘管1月因農曆長假關係，工作天數較少，14家獲利總和達577.77億元，年增率7.12%。
元大金1月稅後淨利26.06億元，年減7.92%，每股稅後盈餘（EPS）0.2元，由於1月台股交易天數較少，元大證券稅後淨利為12.8億元，年減6.3%，經紀手收仍為主要獲利來源；元大銀行在財管手收挹注下，1月稅後淨利為9.3億元，年減 12.68%，由於台股維持23000點高點，成交均量放大，有助券商經紀業務表現，元大金旗下元大證身為券商龍頭為最大受惠者，支持股價走高。
中信金控1月稅後盈餘為68.27億元，EPS為0.35元，子公司中信銀因存放款基盤持續擴大、財富管理動能維持強勁平均每日動能分別較2024年同期成長11%及15%，獲利動能佳，支持股價緩步走高重返「4字頭」。
凱基金旗下壽險、銀行獲利成長強勁，1月自結稅後淨利為36.56億元，與2024年同期相比成長約30%，EPS 0.22元，其2024年自結每股稅後盈餘1.97元，日前經營高層期望未來現金股利能更趨穩定，法人推估，2025年配發每股現金股利會超過2024年的0.5元，潛在隱含現金殖利率可望有4.5%，股價上攻到17.95元，創下近兩個月新高。
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