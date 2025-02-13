聯詠獲多家外資按讚　目標價上看640元

▲聯詠科技。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計廠聯詠（3034）近日舉行法說會後，吸引多家外資機構的關注，並紛紛調高其目標價。其中亞系外資將聯詠的目標價從550元調升至567元，並重申「中立」評等；美系外資則將目標價從510元提高到575元，同樣維持「中立」評等。日系外資則對聯詠持樂觀態度，將目標價從580元調高至600元，並重申「買進」評等。另外一家美系外資也看好聯詠，將目標價從590元調升至620元，並重申「買進」評等；還有一家美系外資則將目標價從630元調至640元，並重申「加碼」評等。

美系外資預測，聯詠在第一季的營收將季增7.5%，毛利率和營業利益率分別可達40.2%和21%。全年營收預估年增14.4%，毛利率和營業利益率將分別達到40.5%和22.1%。此外，每股盈餘（EPS）預估從原來的36.41元上修至37.89元，並調高2025年和2026年的獲利預估，幅度分別為4.0%和3.8%，最終將目標價調升至575元。

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另一家美系外資則看好聯詠的iPhone業務表現優於預期，OLED滲透率在補貼政策推動下有所提升，以及邊緣AI的潛力，因此將目標價調高至620元，並重申「買進」評等。

此外，還有一家美系外資看好聯詠毛利率的復甦，認為第一季營收將季增，並指出第二季在產品策略的推動下，營收有望持續成長，因此重申「加碼」評等，將目標價調高至640元。