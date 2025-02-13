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烏克蘭重建要有錢　散裝運輸先行、其餘漫漫長路

▲四維航旗下的中小型散裝船，今年第三季平均日租約為去年同期兩倍價。（圖／四維航提供）

▲四維航曾表示，公司旗下的中小型散裝船最適合航行烏克蘭。（圖／四維航提供）

記者張佩芬／台北報導

俄羅斯入侵烏克蘭本月底滿3年，美國總統川普上個月上任時矢言終結俄烏戰爭，目前正積極推動終止戰爭，今(13)日傳出可能先在沙烏地阿拉伯和普丁會晤，激勵航運類股幾乎全面上漲，裕民(2606)與四維航(5608)漲停。業界高階指出，烏克蘭重建會是房舍與基礎建設的散裝貨先行，屬於貨櫃貨的民生用品、家電、家具等因為烏克蘭沒錢，估計會是漫漫長路。

業界分析，俄烏戰爭花費歐美國家太多金錢，4千億重建經費不可能很快到位，估計會以房舍、道路、電廠等基礎建設優先，需要的鋼鐵、水泥、木材等建材，主要要靠散裝船運輸，因此初期最看好的是散裝船運，貨櫃運輸初期會以緊急的民生用品為主，家電、家具等是下一波。

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陽明海運在戰前有派船與同業聯營土耳其-烏克蘭的奧德塞港，公司高階表示，戰爭停止後會根據港口狀況派船恢復航行，也會與同業互換艙位或是購買艙位增加服務。陽明是以1艘1800箱(20呎櫃)集貨船參與相關運務；俄羅斯的貨載主要從聖彼德堡與新羅希斯克進，陽明戰前並未派船航行，貨載主要從鹿特丹轉，戰後就看歐美對其制裁何時解除。

長期經營中歐鐵路的業界高階則指出，俄烏戰爭期間，俄羅斯因為遭到歐美經濟制裁，中俄鐵路運務幾乎停擺，主要靠土耳其與中國大陸提供各項物資，戰後待經濟制裁解除，外匯管制取消，就能恢復正常貿易；烏克蘭因為沒錢，後續重建所需貨櫃貨，要看各國金援狀況，戰爭打久了大家都沒錢，估計重建時間會很漫長。

關鍵字： 烏克蘭重建要有錢散裝先行貨櫃漫漫長路

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