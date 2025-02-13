台積電遭傳要救英特爾　外資先砍逾萬張居賣超榜首

▲台積電居外資賣超首位。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台積電（2330）傳出被美國政府要求跟晶片巨頭英特爾合資共同在美國發展晶片代工廠，以救活英特爾，震撼市場，外資今（13）日也投下反對票，賣超台積電1萬884張，居賣超首位。

台積電今日股價以下跌10元或0.91%、1090元作收。

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三大法人今日對台股皆站在買方，外資及陸資（不含外資自營商）買超10.78億元，投信和自營商分別買超8.44億元和54.52億元。

外資買超前10大個股，依序為群創（3481）3萬1884張、聯電（2303）2萬8252張、凱基金（2883）2萬2654張、中鋼（2002）1萬9616張、新光金（2888）1萬7030張、玉山金（2884）1萬2080張、力積電（6770）1萬723張、陽明（2609）9625張、光寶科（2301）6838張、泰金寶-DR（9105）6786張。

外資賣超前10大個股，依序為台積電1萬884張、達邁（3645）6565張、台新金（2887）5554張、嘉聯益（6153）5195張、神達（3706）4555張、台塑（1301）4481張、建漢（3062）2918張、中信金（2891）2890張、富邦金（2881）2774張、元大金（2885）2701張。