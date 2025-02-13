快訊／威力彩12億開獎了！對中關鍵7碼　一秒告別社畜人生

0056填息了！13個交易日達陣 131萬人下周領息

元大高股息（0056）2025年第一季配息1.07元，除息交易日落在1月17日，今（13）上漲0.32元或漲幅0.89%，以36.34元作收，用13個交易日完成填息走勢，配息發放日則在2月20日，受益人數131.6萬人，資產規模3930億元。

駁台灣偷走美晶片產業 郭智輝：很多人觀念還在Nokia時代

美國總統川普關稅戰開打，擬對台灣半導體晶片課徵10％關稅，經濟部次長江文若等人目前赴華府拜訪川普團隊，經濟部長郭智輝透露，此次是例行性拜訪，也會蒐集相關情報，台美關係很好不至於太緊張；針對台灣偷走美國晶片產業一說，他也指出，過去溝通不是很順暢，很多人不了解半導體發展，還停留在Nokia時代，建議經濟部國貿署要多跟國人或是業者做溝通。

川普加稅動機揭秘 科技專家揭「拯救英特爾3策略」

看到河道有人寫華爾街跟Reddit盛傳川普對台積電的處理方式，既然消息已經滿天飛，我也可以解除封印、寫寫我所知道的訊息了⋯

囤房稅2.0開徵首年 22縣市公告適用1%優惠稅率基準

囤房稅2.0將於5月開徵，全台22個地方政府陸續公告能否適用1%優惠稅率的基準；其中，台北市轄內的全國單一自住房屋現值若為新台幣284萬2000元（含）以下，可享房屋稅率1%，其餘直轄市及新竹縣市則落在148萬至236萬元以下的區間。財政部粗估，全台有約312.5萬戶適用。

千億補助被刪電價喊漲 郭智輝嘆「錢放抽屜、不讓我們拿來用」

經濟部將在3月下旬召開電價審議會，決定4月電價是否調漲，由於千億補助預算被刪，加上經濟部長郭智輝日前也透露「稍微調一下」，外界預期電價將會調漲，對此，郭智輝今（13）日表示，電價是否調整還在計算中，基本原則是不影響CPI、並讓工業電價也具有競爭力，也呼籲國會能高抬貴手，「國家來準備錢，已經都有了，放在抽屜裡面，你就不讓我們拿來用」，希望台電能拿回1000億元補助。

友達2024每股淨損0.4元 發放0.3元現金股息、買回15萬張庫藏股

面板大廠友達光電（2409）今日舉行法說會並公佈2024年第四季及全年合併財務報表。2024年全年合併營業額為2802.5億元，較2023年增加13.0%，全年歸屬於母公司業主淨損30.6億元，每股損失0.40元，另董事會決議以資本公積發放現金每股0.3元，同時執行庫藏股買回自家股票15萬張。

聯詠獲多家外資按讚 目標價上看640元

IC設計廠聯詠（3034）近日舉行法說會後，吸引多家外資機構的關注，並紛紛調高其目標價。其中亞系外資將聯詠的目標價從550元調升至567元，並重申「中立」評等；美系外資則將目標價從510元提高到575元，同樣維持「中立」評等。日系外資則對聯詠持樂觀態度，將目標價從580元調高至600元，並重申「買進」評等。另外一家美系外資也看好聯詠，將目標價從590元調升至620元，並重申「買進」評等；還有一家美系外資則將目標價從630元調至640元，並重申「加碼」評等。

矽力-KY亮燈漲停 美系外資力挺

根據最新出爐的報告，美系外資對矽力-KY（6415）的前景表示樂觀，認為該公司將受惠於週期性復甦的中國市場。報告指出，中國市場已經顯現出觸底的跡象，價格環境也逐漸回穩。此外，人工智慧（AI）預計將成為矽力-KY長期成長的重要動能。基於這些因素，美系外資決定將矽力-KY的評等從「中立」調高至「加碼」，並將目標價由470元上修至500元。

金融指數創1個月高點！元大金挑戰天價 2金控續攻高

國際股市持穩，金融股不畏1月工作天數較少，獲利表現穩健，今（13）日金融類股指數上攻2161點，創一個月高點，元大金（2885）震盪走高，來到36.15元天價，中信金（2891）重返「4字頭」，回到新光金（2888）搶親高點，凱基金（2883）攀高17.95元，創近兩個月新高。

輝達新晶片來不及上市！ 郭明錤爆2款量產延期

知名分析師郭明錤今日發文表示，遊戲玩家和重度使用者都想入手RTX 5090和5080，會因晶片供應的限制造成缺貨。