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海研會持續人才教育訓練與獎勵　攬貨與保稅等相關人員訓練課程開出

▲前排左四起港局局長葉協隆；海研會理事長桑國忠、航政司司長韓振華等與會貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

▲前排左四起港局局長葉協隆；海研會理事長桑國忠、航政司司長韓振華等貴賓大合照。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

中華海運研究協會今(13)晚在台北凱撒大飯店舉辦團體會員春酒晚宴，協會理事長桑國忠指出，今年將持續加強海運相關人才的專業證照等訓練課程，上半年課程都已開出，歡迎團體會員鼓勵員工參與，也將續辦海運傑出青年甄選。交通部航政司長韓振華與航港局局長葉協隆都參與了盛會。

韓振華指出，川普的關稅政策對供應鏈布局有很深遠影響，如何挑戰因應，海運界需要更靈活調度因應；葉協隆則指出，根據聯合國發布的海運回顧報告，我國航商所有的船舶載重噸位已連續兩年居全球第八，以台灣海運界的實力，對市場變局估計都可沉著應對。

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海研會團體會員包括海運界、保險業與律師事務所等，陽明海運董事長蔡豐明、中國航運總經理戴聖堅、海運承攬公會理事長翁堯賢、去年傑出海運青年得獎人萬海王云元駐埠船長等都出席了今晚春酒晚宴。

海研會今年重要會務包括：

一、114年度國貿商品海運出口訂艙技能競賽(與台北海洋科技大學共同主辦)

二、114年度傑出海運青年獎海運青年獎甄選，鼓勵優秀人才徵選(海研會主辦)

三、長榮大學2025海空運論文研討會(海研會為協辦單位)

四、勞動部勞動力發展署產業人才投資方案教育訓練課程上半年課程：

◆進出口、保稅與快遞貨物通關實務班第01期(3/8開訓)

◆保稅倉庫、免稅商店、離島免稅購物商店及物流中心自主管理專責人員訓練班第03期(5/3開訓)

◆國際貨物承攬運送業從業人員訓練班第01期(6/14開訓)

關鍵字： 海研會教育訓練課程

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