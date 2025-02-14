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陽明傳訂7艘1.5萬箱LNG船　另6艘8千箱船採甲醇預備

▲陽明海運被估有47%的新造船是要用來汰舊換新的。（圖／港務公司提供）

▲陽明已訂造了5艘1.5萬箱LNG雙燃料船，傳出第二批7艘也將會是LNG船。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)去年12月20公告的最多13艘8千至1.5萬箱(20呎櫃)新世代貨櫃船布建計畫，傳出今年首季就會敲板定案，業界高階透露，陽明已經訂造了5艘1.5萬箱LNG雙燃料船，近日傳出第二批7艘也將會是LNG船，除了與前一批船採相同新燃料可以建立經濟規模，提高經濟效益，去年全球訂造的新燃料船，70%是採用LNG，已成為最為業界首選。

行業組織SEA-LNG發佈的名為“View from the Bridge”的年度報告指出，全球現有LNG燃料船舶數量激增33%以上，達到638艘，預計到2028年將進一步擴大到1200多艘。

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在新增的船舶訂單中，轉向LNG的情況特別明顯。2024年，LNG燃料的船舶在替代燃料選擇中佔據主導地位，佔所有替代燃料船舶訂單的70%(以總噸計，且不包括液化天然氣運輸船)，與2023年的43%相比大幅提升。

目前全球已有198個港口具備LNG燃料加注設施，另有78個港口正在建設中，LNG加注船隊也增長了22%，目前全球共有60艘LNG燃料加注船，而全球甲醇加注港僅有14個。

英國勞氏驗船協會(LR)去年11月即指出，LNG依然是當前最佳的燃料選擇，而碳捕捉與封存技術飛速發展，是LNG光明前景的關鍵所在。另美國去年大量生產LNG，LNG售價與傳統燃料油相當甚或更便宜，而甲醇售價是傳統燃料兩倍多。

另因LNG是天然的產品，灰色甲醇是以石化原料生產，國際海事組織(IMO)計算碳排含生產過程的全生命週期，而不是從開始使用起算，LNG的減碳效果達20%，甲醇變成只有11%，致使LNG使用效期有15年，灰甲醇只有10年，而綠甲醇的售價估計是一般燃油的四到五倍價，供應鏈也有疑慮。

萬海在台船訂造的12+4艘8千箱甲醇雙燃料貨櫃船，前面10艘決定採取甲醇預備，萬海有說明做這樣的決定主要是因為新燃料供應前景尚未明朗化。驗船界高階則指出，在零碳排的終極燃料未出現前，採用甲醇預備進可攻，退可守，且具有分散風險的效果。

關鍵字： 陽明加訂7艘LNG船另6艘甲醇預備

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