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高房價、新屋少　台北市超過半數行政區老宅交易比例過半

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,台北,房價,老屋。（圖／業者提供）

▲永慶統計發現，北市有逾半行政區的老宅交易占比突破五成。其中，大安區2024年老宅交易占比則已達七成，為全市最高。圖為房市示意圖。（圖／永慶房產集團提供，下同）

財經中心／綜合報導

隨著台北市房價不斷攀升、以及新屋供給缺乏，導致台北市老宅交易占比不斷攀高。永慶房產集團對比近五年來台北市老宅的價量與交易占比，發現北市有逾半行政區的老宅交易占比突破五成。其中，南港區的老宅交易比例大增了25.4個百分點，為增長幅度最明顯的區域，而大安區老宅交易占比則已達七成，同時均價上看百萬大關。

南港區老宅交易比例跳增至36.4%　成長幅度最明顯

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觀察數據，台北市五年間的老宅交易占比從40.3%上升至54.8%，其中又以南港區、文山區成長幅度最為明顯。對比2019年與2024年，南港區老宅占比從11.0%增長至36.4%，增加25.4個百分點，而文山區則從21.7%成長至45.2%，增加了23.5個百分點。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，近年來南港區發展正旺，生活、商業機能逐步到位，加上交通便利性提升，吸引了許多買家入主，成屋市場逐漸熱絡，進而推升當地交易量及房價。陳金萍指出，南港算是新開發的區域，新成屋通常價格不斐，重視性價比的民眾會更偏好價格較低、空間較大的老宅，也造就老宅交易有明顯增長。2019年南港區的老宅交易量僅51件，且當時的平均單價為47.4萬元，老宅交易占比僅有11.0%，而到了2024年，南港區的老宅交易量激增至151件，平均單價也上升至66.3萬元，而老宅占整體住宅交易比例更是飆升至36.4%。

而增幅第二的文山區五年間老宅交易件數從282件增加到459件，占比增至45.2%。陳金萍指出，文山區屬於台北市的外圍區域，價格相對來說較為親民，不過隨著其他區域的人口湧入，推升當地住宅價格，讓文山區逐漸脫離「甜甜圈價」，再加上文山區開發甚早，擁有眾多老宅，老宅挾帶著價格、地段以及坪數優勢，促使交易比例迅速增加，緊追在南港區之後。

大安區老宅占比超過7成　單價即將破百萬！

若說台北市「高齡化」最明顯的區域，莫過於大安區。陳金萍指出，大安區的老宅市場在近五年來呈現大幅增長，2024年老宅交易占比突破七成，超車士林區、松山區等地，成為台北市老宅交易占比最高的行政區。

陳金萍分析，2019年時大安區老宅交易量為533件，平均單價為76.0萬元，當時老宅占比為53.6%，已然過半。而隨著整個台北市房價水漲船高，作為精華區的大安區漲幅同樣也不遑多讓，加上區域開發較早，可用素地不多，在新成屋價格墊高且供給缺乏的情況下，導致老宅交易持續攀高。2024年大安區老宅交易量高達803件，為台北市最多，平均單價則達95.2萬元，離百萬大關僅剩臨門一腳，老宅交易占比更是一舉攀升至70.6%。

最後，陳金萍表示，台北市開發素地稀有、都更進度緩慢，再加上隨時間推移，住宅會持續老化，造就老宅數量持續增多，再加上北市新屋價格居高不下，未來北市老宅交易占比恐怕將持續增加。

表、台北市行政區五年間30年以上住宅價量、交易占比變化

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋,台北,房價,老屋。（圖／業者提供）

資料來源:實價登錄資料；永慶房產集團研究發展中心彙整。
住宅篩選條件：
交易標的為房地(土地+建物)、房地(土地+建物)+車位、建物。
主要用途：住宅類、見其他登記事項。
建物型態:住宅大樓、華廈、公寓、透天厝及套房。
排除一樓及親友交易成交資料。
註:
實價登錄資料統計自2019年1月至2024年12月。

關鍵字： 永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋台北房價老屋

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