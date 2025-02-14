安謀傳向客戶挖角發展自家晶片　計劃找台積電代工

▲安謀傳向客戶挖角發展自家晶片，並計劃找台積電代工。（圖／記者高兆麟攝）

文／中央社

根據知情人士說法和路透社查看的文件，英國晶片設計大廠安謀（Arm）已開始從自己的客戶中招募人才，並與這些客戶競爭以銷售自家晶片，將委託台積電等製造商代工。

路透社報導，安謀提供獲蘋果（Apple）和輝達（NVIDIA）等公司授權的關鍵智慧財產權，來製造他們自己的中央處理器（CPU）。安謀還尋求透過各種策略擴大獲利和營收，包括考慮是否出售自家晶片。

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兩名知情人士向路透社表示，安謀已試圖從授權客戶中招聘高層人員。根據知情人士說法，安謀正與最大客戶之一高通（Qualcomm）競爭，爭取向Meta Platforms出售資料中心的CPU。

安謀發言人龐彭（Erica Pompen）拒絕置評。

路透社查看的文件顯示，安謀早在去年11月就開始向客戶挖角。 一名為安謀效力的招聘人員向安謀客戶的一名高層發送招聘資訊。根據路透社查看的訊息指出，安謀希望聘請一名高層，幫助公司「從單純設計處理器架構（智慧財產權）轉型為同時銷售自家晶片」。

根據兩位業界消息人士，安謀的招聘人員已聯繫矽谷其他晶片設計師，試圖吸引人才以達成相同目的。

另外，根據英國「金融時報」（Financial Times）報導，安謀的晶片預計將成為大型資料中心伺服器的CPU，且可依Meta等客戶需求量身訂做，生產將外包給台積電等製造商。