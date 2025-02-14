SCFI連五周下跌、美東跌幅逾12%　估3月中才能回升　

▲攬貨公司高階估3月中運價才能確實回升。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

今(14)日下午三點上海航運交易所公佈的貨櫃運價指數(SCFI)下跌7.27%，其中美東線跌幅高達12.11%，船公司多已通知歐美線下周每大箱(40呎櫃)減價200與300美元，攬貨公司高階指出，雖然船公司3月1日都會推漲價，但估計3月中才能確實回升。

目前船公司對於提升歐洲線運價最為積極，馬士基與赫伯羅德都已通知3月1日要將目前每大箱2500美元的運價提高到4000-4100美元，但是會是一日還是數日行情，或是時間逼近時會降低調幅，業界都在觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日SCFI報1758.82點，下跌137.83點，跌幅7.27%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1608美元，下跌197美元，跌幅10.91%；地中海線每箱2815美元，下跌221美元，跌幅7.28%；美西每大箱3544美元，下跌338美元，跌幅9.87%；美東每大箱4825美元，下跌665美元，跌幅12.11%。

波斯灣線每箱運價1144美元，下跌47美元，跌幅3.95%；南美線(桑托斯)每箱運價3359美元，下跌76美元，跌幅2.21%；東南亞線(新加坡)每箱運價457美元，上漲3美元，漲幅0.66%。