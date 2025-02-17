台積電、川普交手4情境　郭明錤：追高英特爾有潛在風險

▲美國施壓台積電出手拯救英特爾。（圖／路透、記者高兆麟攝）

記者廖婕妤／台北報導

美國總統川普開打關稅戰，不斷喊話要對台灣半導體業課高額關稅、說台灣搶走美國晶片產業，更持續對台積電（2330）施壓，對此，知名分析師郭明錤認為，要看懂川普的弦外之音，並分析4種情境及4大投資分析，雙方要在美國本土製造跟台灣技術根留之間找到共識。

郭明錤表示，需看懂川普發言弦外之音，川普真正想傳遞的是美國先進製程製造落後台灣的嚴重性，並急於解決；不需糾結川普發言字面意思，以關稅為例，台積電每年出口美國晶片的金額低於其單月營收，且能將關稅成本轉嫁給客戶，故可忽視關稅影響，但這不代表台積電能用「接受關稅」的方式來回應川普發言，因為川普仍有諸多手段能逼台積電上談判桌。

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郭明錤指出，談判關鍵上，要聚焦川普的目標及台積電的底限。川普的目標是在任期內強化美國的先進製程製造能力，盡快看到成果；而台積電的底限要確保製造know-how與研發活動留在台灣。談判目標是雙方須在「美國本土製造」與「台灣技術根留」的落差之間找到共識。

郭明錤也針對川普目標的4種情境分析，從單純設廠到技術落地來看，情境一是「先進製程晶片在美國本土製造」，台積電已在亞利桑那州（AZ廠）投資設廠，但川普顯然不滿意現況，因而有近期的強硬發言。

情境二「美國本土擁有更完整的先進製程晶片供應鏈」，若台積電在AZ廠加碼投資先進封裝，能在最短時間內見到成效，同時擴大美國政府與客戶利益；若台積電與美國政府取得共識並決定近期加碼投資，此情境發生機率最高。

情境三「先進製程晶片在美國本土製造，但美政府或企業擁有更高參與度」，方案A是讓美國政府或企業入股台積電AZ廠（甚至更名為ASMC都是選項），但此方案並無顯著附加價值，川普可能不滿意；方案B則是台積電主導Intel晶圓代工（透過入股或合資等），但需整合 Intel的專利、設備、技術與供應鏈，並說服客戶下單給Intel工廠，過程曠日費時。此外，讓台積電主導Intel晶圓代工業務，可能非川普所樂見。目前市場傳聞最多的是方案B，但因非常複雜，即便會發生，短期內難見到定論。

情境四「技轉－製造know-how與研發活動在美國落地」，台積電在美國、日本、德國的海外廠主要負責產線運作與維護，研發活動與製造know-how（產線與設備參數）留在台灣；若美國要求台積電技轉，將嚴重損及該公司與股東利益，台積電極可能拒絕此不合理要求並讓談判無法進行，故此情境發生機率很低。

此外，郭明錤也提出4種投資分析：台積電、上游供應商、Intel與Samsung晶圓代工。

1. 台積電

近期談判的不確定性拖累股價表現，但只要台積電保有領先優勢，代表可將成本轉嫁給客戶且不技轉，則長期投資價值無虞。

2. 台積電上游供應商

若台積電在美國擴大資本支出，則上游供應商的設備與材料需求增加，市場對此投資機會會更關注。

3. Intel

不管透過何種組織形式，讓台積電主導並協助Intel晶圓代工事業都需要考慮到許多層面，此時追高Intel股價可能面臨此方案短期內難有定論的潛在風險。

4. Samsung晶圓代工

如三星無法改善先進製程品質與良率，台積電與美方的加深合作恐使其更難拿到高階訂單。