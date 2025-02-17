台積電帶頭衝！指數飆漲逾366點　法人喊「冷靜」買黑不買紅

▲美國總統川普點名台灣搶走美國晶片生意，晶片法案牽動半導體表現。（圖／路透社）

記者巫彩蓮／台北報導

美國總統川普對於對等關稅推遲至4月實施，帶動上周美股科技股表現，今（17）日在台積電（2330）大漲25元至1085元下，台股開高走高，午盤上攻到23509.91點，漲逾366點，幾乎完成回補1月22日跳空缺口，台股投資專家表現，台股下檔有強勢基本面作為支撐，惟上檔則是面臨川普關稅不確定性，因此形成震盪盤整格局，現階段投資人可採取「買黑不買紅」策略來因應。

台股震盪走高回到23500點，台新投顧副總黃文清指出，川普關稅政策動向是台股面臨最大不確定因素，這一波上攻力道主要來非電子，傳產類股貢獻，就目前盤面結構很難期待全面性大漲，上週傳出政府計劃以增加國防預算方式，以化解美國關稅的壓力，此舉若能獲得美方肯定，將緩和關稅壓力，對於盤勢有正面的幫助。

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國泰證期顧問處經理蔡明翰也同樣認為，川普關稅是牽動台股走向的關鍵因素，川普言論與政策正式實施有一段時間差，例如：對等關稅延至4月、晶片關稅則是本周會有較明確方向，正因為晶片關稅不確定性，對於台積電有直接的影響性，半導體類股產生壓抑作用。

蔡明翰說，以上一任川普出任美國總統的經驗來看，關稅一事不容易利空出盡，觀察的重點應該放在何時市場對於利空鈍化，當美股利空鈍化之後，走出新的波段行情，有利於台股上攻，否則現階段仍是區間震盪盤勢為主。

