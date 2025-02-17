長榮航總座看高端旅客需求不墜　空運貨量成長價格居高

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今（17）日舉行第4代豪華經濟艙發表會，總經理孫嘉明認為，疫後旅客對於商務艙、豪經艙需求持續增加，因此新的豪經艙對營收增加有很大優勢；貨運方面量還是持續成長，每公斤價格約落在新台幣300元，但整體貨運價格仍要看市場決定，川普政策變化多端仍待觀察。

談到今年客運狀況，孫嘉明表示，從疫後到目前來看，旅客需求成長持續強勁，民航局也預期今年旅客數成長超過1成，需求仍然不墜，因此長榮航會致力提高服務品質，不過價格還是看市場表現，疫後高端旅客對於商務艙、豪經艙的需求非常強，目前價格都還是維持相當不錯，此次推出第4代豪經艙對於營收增加有很大優勢。

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另貨運方面，孫嘉明表示，目前貿易量還是持續成長，物流仍有需求持續轉移到不同市場，過去這幾年貨都是從中國轉到東南亞，量還是持續成長。

孫嘉明指出，貨運價格目前平均都有每公斤新台幣300元左右，貨量部分相較於去年同期是有些微成長，不過整體貨運價格仍要看市場，要觀察川普的貿易戰變化多端。

至於川普關稅戰議題，總經理孫嘉明表示，川普取消小額包裹優惠政策之後，確實有一些香港的包機被取消了，不過之後又恢復實施，包機也跟著慢慢回來；電商很多的貨都是從中國華南出來，台灣就是轉機樞紐，扮演關鍵供應鏈的角色。

孫嘉明也說，對等關稅議題不會馬上發生，轉移生產線不是說今天講明天轉，還是要看誰來付百分之百的成本，因此才會說這些政策將會進一步造成美國通膨。