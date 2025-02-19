日月光檳城廠內部曝光　無塵室曝光一窺半導體廠作業流程

▲日月光馬來西亞檳城廠。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

日月光馬來西亞檳城五廠今日正式啟用，此次也對媒體公開辦公及員工活動區域，更帶領媒體穿上防塵衣，體驗工程師日常工作前的準備，以及進入無塵室一窺半導體廠作業流程。

日月光檳城廠區位置極佳，就位於檳城機場跑道旁邊，從機場入境後，搭車到廠區也只需10分鐘車程，也因此，在穿上防塵鞋套，進入廠區辦公區域後，從主管辦公室窗戶往外看，就可以看到飛機起降。

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▲日月光馬來西亞檳城廠辦公室就在機場跑道附近。（圖／記者高兆麟攝）



由於馬來西亞民族組成多元，廠區也有不同民族的人員，因此多種語言溝通也是常態，常常可以聽到馬來語、華語、福建話、印度話夾雜，大部分馬來西亞人也都會說兩種或以上的語言，在廠區標示上，也有英文和馬來文雙語。

▲日月光馬來西亞檳城廠辦公室。（圖／記者高兆麟攝）



日月光五廠廠長受訪時也透露，他其實來到馬來西亞後，也驚訝於這邊語言的多元，像是在台灣常用的台語，其實在這邊因為很多人都是福建來的華人，因此其實都會通，只是在一些用語和口音上有所不同，讓他覺得很親切，但由於許多作業員都是當地馬來西亞人，因此平時如果有需要溝通的時候，就會請當地的幹部幫忙轉達和溝通，因此在工作上，語言的多元也不會是什麼問題。

▲日月光馬來西亞檳城五廠廠長。（圖／記者高兆麟攝）



來到無塵室外，要進入之前，首先要先經過一次空氣洗淨室吹洗，一次最多允許兩人進入，完成後就會開始著裝，換上整套密不透風的無塵衣及無塵鞋，頭髮也都要包起來，以及戴上口罩，著裝完成後，還要洗手風乾戴上手套，才能進入第二道空氣洗淨室，都完成後才能進入無塵室作業。

▲空氣洗淨室吹洗。（圖／記者高兆麟攝）



▲著裝進入無塵室。（圖／記者高兆麟攝）

進入無塵室後，可以觀察到，日月光的半導體產線高度自動化，配合AI可以大幅降低人員操作需求及提高產品品質，在處理晶圓時，可以利用配有不同機械手臂的自主移動機器人（AMR），來拿取晶圓並送到下一站進行作業，同時在移動時，還會播放音樂來提醒人員作業，其實相當有趣，到站點後，AMR也會不斷前後移動來精準定位，定位完成後才會開始作業，確保產品不會受到損傷。

▲日月光馬來西亞檳城廠無塵室。（圖／記者高兆麟攝）



同時，站點的機台也會利用AI進行輔助，幫助判別產品上的缺陷及進行作業，在導入AI後，也可以有效的提高產品的品質，並幫助員工可以更好地完成他們的工作。

▲日月光馬來西亞檳城廠員工餐廳。（圖／記者高兆麟攝）



來到員工活動區域，有別於台灣科技廠員工餐廳，日月光馬來西亞廠區的員工餐廳顯得更加多元豐富，為了照顧大家不同的飲食需求，餐廳內提供多種料理，除了基本自助餐提供豐富菜色外，也提供印度菜、中式料理，西式以及當地菜色，同時也販賣飲料、麵包、零食等等，員工用餐時，日月光也會提供餐食補助，員工也表示，通常午餐可以以8令吉內的價格吃飽，換算下來一餐大約60元內，可以說是相當實惠。

▲日月光馬來西亞檳城廠雜貨店。（圖／記者高兆麟攝）



除了員工餐廳外，旁邊還有一家小便利商店，裡面商品琳瑯滿目，提供多樣零食和飲料，以及一些日用品，員工表示，他們常常帶著環保袋就下來採買，再帶回去享用。

另外，日月光也提供健身房供員工放鬆，除了桌球桌外，也提供多種重訓機台、啞鈴、跑步機等讓員工揮灑汗水，讓員工在工作之餘，也可以藉由運動來保持健康身心。

▲日月光馬來西亞檳城廠員工健身房。（圖／記者高兆麟攝）