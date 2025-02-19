川普大打關稅戰多國服軟　魏哲家記取教訓頭痛找解方

▲面對美國政府不斷施壓台積電，魏哲家頭痛不已。

圖文／鏡週刊

川普就任美國總統以來，針對哥倫比亞、加拿大、墨西哥以及巴拿馬等國家施加壓力，結果，這些國家的總統都立刻服軟，配合川普要求，如今，川普把注意力集中到台灣的半導體產業，要求台積電擴大在美國投資，並出手援助英特爾。不過，由於台積電5年前答應川普赴美擴產後遭遇到的困難超乎預期，台積電董事長魏哲家在記取教訓之餘，要如何絞盡腦汁找出解方，備受矚目。

從今年1月20日就任美國總統開始，川普就用雷厲風行的政策讓全世界繃緊神經，先是1月26日，哥倫比亞總統佩特羅拒絕載有160名被美國遣返移民的軍機入境，川普立刻宣布課徵25％關稅進行報復，結果哥倫比亞才短短一天就投降，派遣總統專機接回被美國遣返的哥倫比亞人。

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接著，川普在2月1日又宣布對加拿大和墨西哥進口的商品徵收25％關稅，加拿大總統杜魯道和墨西哥總統薛恩鮑姆也立刻與川普進行溝通，承諾加強邊境管控，防止芬太尼等毒品流入美國。此外，川普在2月3日派出國務卿盧比歐前往巴拿馬，要求對方降低中國對巴拿馬運河的影響後，巴拿馬隨即宣布退出中國的一帶一路。

也就是說，當川普出招，包括哥倫比亞、墨西哥、加拿大和巴拿馬等國，除了服軟外別無選擇。

如今，原本被各界一面看好的台積電，在川普上台之後變數也越來越多，面對川普持續發表不友善言論的極限施壓以及步步進逼，並放話要向台灣的晶片業徵收100％的關稅，魏哲家究竟要如何因應，顯然已經成為當前最頭痛的問題。

「魏哲家應該是記取過去台積電赴美擴產的教訓了。」知情人士透露：「5年前台積電答應川普前往亞利桑那擴廠時，並沒有想到會遇上這麼多複雜難解的問題，例如工會抗爭、法律規定不同以及行政效率問題，都拖慢建廠速度以及增加製造成本，甚至，連拜登政府答應的補貼也可能有變化。這次川普政府連晶片關稅要怎麼課徵，以及課徵多少比例，都沒有端出具體的辦法，台積電要如何因應？如果沒有準備好就貿然答應川普的要求，結果可能重蹈覆轍，亞利桑那廠拖了5年才能量產，川普的任期只有4年，如果台積電答應川普的擴產或挽救英特爾的要求，但是這些要求要任期結束後才能拿出成果，川普能同意嗎？」

根據台積電與拜登政府去年4月的協議，美國亞利桑那廠獲得66億美元的補助，截至目前為止，台積電拿到15億美元的補貼，不過，路透社上週六的報導指出，川普政府正在評估並修改協議內容，並針對已經敲定的部分重新談判，部分補助將被延遲，目前還不清楚可能改變的程度，以及對已敲定的協議有何影響。如果台積電無法獲得剩下的51億美元補助，未來美國擴產計畫是否衝擊該公司獲利，值得觀察。



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