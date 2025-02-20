ATM裝機成長數探8年新低　3業者2024交易金額破兆元

▲國銀ATM裝機成長速度放緩，去年僅新增191台，為8年來新低。圖為國泰世華ATM提款機。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會公告國銀自動櫃員機（ATM）裝設機台數統計，至去年底為止，國內ATM來到3萬318台，雖然續創新高，但僅較2023年小增191台，新增數量探8年來新低。

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在交易金額上，全體銀行去年交出12.84兆元的成績單，同樣創史上新高，若在個別業者比較上，民營銀行中信銀、國泰世華銀是「唯二」破兆的公司，而中華郵政裝機台數雖不到中信銀的一半，但交易次數、金額都超過各大銀行。

金管會統計，中信銀至去年底為止全台ATM裝機量達7562台，全年交易次數超過1.67億次，交易金額為2兆零789億994萬元；國泰世華銀裝設台數來到5333台，全年交易次數高達8755萬4580次，交易金額超過1.68兆元。

台新銀行至去年底為止ATM裝機台數達4332台，全年交易次數5899萬6184次，交易金額8077.8億元，因此排名第3。

中華郵政ATM裝機數量達3196台，因為有政府轉帳政策影響，去年交易次數合計2.14億次，交易金額來到2.25兆元，反而超車中信銀、國泰世華銀。