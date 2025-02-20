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先探／製鞋族群壯大　鞋王再戰五百關

圖／先探投資週刊 提供

來億之後，中傑即將於三月中旬回台掛牌上市，製鞋股擴增至六家，族群陣容快速壯大，加上獲利耀眼，已是台股不容忽視的潛力族群。

文／林麗雪

繼來億ＫＹ去年六月掛牌飛速崛起成為鞋業股王之後，製鞋獲利績優廠中傑ＫＹ亦即將於三月中旬正式回台掛牌上市，拜來億掛牌大漲效應外擴，中傑未掛牌已先轟動，競拍期間引起市場高度關注，台股製鞋廠陣容隨著中傑掛牌將快速壯大，並成為台股資本市場不容忽視的投資力量，加上國內製鞋廠獲利普遍不俗，已是傳統產業中最值得留意的投資族群！

來億市值突破千億元

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鞋王來億自去年六月十二日掛牌，不過短短八個月的時間，股價大漲逾五倍至五三八元（以承銷價八五元計算），不僅奪下台股製鞋新股王稱號，來億市值並一口氣衝高至逾一三○○億元，同時擠進台股市值百強之列，並與寶成、豐泰同列台股製鞋市值千億元三雄。

來億掛牌上市的氣勢銳不可擋，超乎市場預期，機構法人也重新審視製鞋產業的投資價值，不僅大大加持台股整體製鞋產業的評價及投資能見度，預料即將於三月中旬掛牌的製鞋新兵中傑ＫＹ，及已掛牌的中型製鞋廠志強ＫＹ及鈺齊ＫＹ本益比都有望向上調整，製鞋族群已隨著來億及中傑的掛牌重新吸引資金青睞。

長年以來，國內製鞋產業以寶成及豐泰等大廠馬首是瞻，然股本近三百億元的寶成，已多年苦於營運成長力道不足，市場的青睞度因此有限；豐泰則因高達八～九成的客戶都來自於Nike，單一客戶營收占比過高，在Nike銷售不如預期下，反成營運成長絆腳石，去年全球製鞋產業在品牌廠去庫存後迎來全面復甦，但豐泰營收僅小幅成長二％，甚至落後於製造量體更為龐大的寶成。

反觀規模遠遠不及寶成及豐泰的中型製鞋廠來億及志強，去年在新舊客戶均積極下單下，營運呈現高成長。其中，來億除了是Adidas全球前三大供應商之外，更是Deckers旗下跑鞋Hoka One One的唯二主力供應商，手握二大品牌廠熱銷長紅鞋款，來億去年營運扶搖直上，年營收成長率高達三四．五％，去年每股盈餘更將上看十六元，表現令人驚奇，製鞋股王當之無愧。

中傑掛牌來勢洶洶

中型製鞋廠去年營運得以大躍進，利多東風不少，一是全球運動品牌商在經歷二○二二～二○二三年的去庫存調整後，庫存水位已趨於健康並全面啟動拉貨循環，二是全球運動潮流品牌風向出現大洗牌，以往Nike品牌獨占鰲頭，眾多運動鞋品牌市占無法獲得提升，但近年包括Adidas、NB名人行銷代言奏效，加上全球年輕人追求個性化穿搭，拉動包括Asics等運動品牌逆轉勝囊括市占，三是新運動品牌包括Hoka One One及On Running旋風式崛起，中型製鞋廠多品牌客戶接單、分進合擊的策略奏效，來億、志強、鈺齊及中傑的營運就在這樣的時空環境下大放異彩。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2340期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

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