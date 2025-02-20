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2025 CANTIF登場！百位女性科技領袖齊聚新加坡　余宛如受邀分享AI與半導體商機

▲2025 CANTIF登場！百位女性科技領袖齊聚新加坡，余宛如受邀分享AI與半導體商機。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲ITIC創新公司總經理余宛如（左二）受邀於CANTIF分享AI與半導體商機。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

由加拿大女性國際網絡(CanWIN)與加拿大亞太基金會共同主辦、Anchor Aisa協辦的「新世代科技投資論壇(CANTIF)」19日在新加坡盛大登場，受邀參加者來自印太地區精選的100位女性科技新創、投資圈領袖與具影響力的生態圈推手，台灣重要的高科技創投ITIC創新公司總經理余宛如也應邀出席，除了介紹台灣半導體產生態圈，余宛如再現場更進一步分享台灣半導體在先進製程的投資機會。

2025加拿大亞洲新世代科技投資論壇，成立宗旨聚焦在AI時代下促成更多跨國家、跨產業的合作，以及加拿大與印太地區之間的投資。

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此次在新加坡萊佛士城市會議中心舉辦，的論壇主題有三個，分別是「抓住AI時代 的超額報酬」、「投資者聚焦」與「投資者反饋」，希望促進加拿大與印太地區創投間的交 流，這個論壇同時也是2025Canada-in-Asia Conference的投資者專場，特別是在加拿大政府於2022年公布印太戰略後，更成為印太地區國家交流的年度重要活動，每年聚集與加拿大有關的頂尖專家、投資人、企業家等共同對話，吸引上千名與會者參與。

▲2025 CANTIF登場！百位女性科技領袖齊聚新加坡，余宛如受邀分享AI與半導體商機。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲2025 CANTIF登場！百位女性科技領袖齊聚新加坡，余宛如受邀分享AI與半導體商機。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲加拿大出口推廣、國際貿易與經濟發展部長Mary Ng 與余宛如交換意見。

對於AI正夯，從晶片、伺服器、垂直應用到資安部署，AI相關產業鏈上下游商機無窮，各國也爭相投入，ITIC創新公司總經理余宛如表示，AI的發展將帶來產業結構的轉型，投資的機會分佈在AI產業上下游與相關 領域，不僅從晶片、伺服器、資料中心、AI模型到垂直應用，未來 AI帶來的風險包含能源、資安、隱私等議題，都有新創可以發揮的地方。

談到東南亞國家政府對半導體日益看重，新加坡近日也宣部以十億新幣成立半導體研發中心，希望提高國家的競爭力，余宛如認為，台灣的半導體生態圈很完善，吸引矽谷 等半導體新創企業合作，ITIC創新公司所投資的半導體新創企業近期在高階製程的帶動下， 都有更好的表現。

余宛如也表示，台灣要把握機會參加國際活動，因此她受邀後也特別來論壇與現場的各國朋友交流，希望推動東南亞國家與台灣更多的高科技合作，為台灣高科技新創帶來更多的投資機會。

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