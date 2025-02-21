AI帶動電力基礎建設！重電4雄續攻　亞力奔漲停

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI應用面成長，刺激全球基礎電力需求，加上台電強韌電網計畫，以及美國強化電力基建政策，激勵今（21）日士電（1503）、華城（1519）、中興電（1513）、亞力（1514）四檔重電股延續昨（20）漲勢，亞力在9點半過後更是鎖住118.5元漲停價位，成重電4雄唯一漲停個股。

亞力1月營收為5.72億元，月減48.2%、年減11.68%，創下歷年同期次高，由於台電強韌電網計畫，晶圓雙雄海外設廠所需的配電盤及變壓器等電力設備訂單，都是2025年營收成長動能，目前在手訂單達100～110億元，訂單能見度最長看到2028年，挾著業績題材，亞力連續兩天漲停，今日來到118.5元，突破半年線反壓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中興電1月營收為19.29億元，月減18%、年減0.7%，法人指出，2025年新接訂單量達200億元，目前訂單能見度已看至2030年，主要來自台電的儲能案場、台中燃氣機組，以及離岸風電統包工程，2024年中興電已成功打入美國市場，並且取得UL認證，股價連續兩日走高，今天上攻172元。

認列台電強韌電網計畫，華城1月營收12.75億元，年增率89%，並創下歷史同期新高，其累計在手訂單則超過300億元，預期今年外銷營收比重將首度突破50%，股價連五紅，攀高676元。

士電1月營收42.48億元，月增22.8%、年增8.71%，創下歷年同期次高紀錄。展望未來，電力設備市場的需求未來5到10年都難以緩解，公司正積極擴廠以因應後續訂單，目前國內接單最少一年半之後、國外接單2年後發酵，股價連五紅，今日最高來到223元。



