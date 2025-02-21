SCFI下跌9.31%、美西與美東跌幅高達18%　歐線3月估實漲1千美元

▲本周美西、美東運價跌幅都高達18%上下。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

今(21)日下午三點上海航運交易所公佈的貨櫃運價指數(SCFI)下跌9.31%，其中美西與美東線跌幅都約18%。超大型與大型攬貨公司指出，美國線運價持續下跌，下周每大箱(40呎櫃)將再降200美元，歐洲線因為運價明顯低於美國線，船公司都在推3月初漲價，預定每大箱自2500美元漲到4000美元，估計實漲到3500美元，但能撐幾天不知。

台灣市場近三周現貨市場美西線每大箱運價自3200美元降到2900美元，再降到2500-2700美元，美東線則是自4100美元降到3900美元，再降到3800美元。歐洲線目前每大箱2200-2500美元的運價，

則是計畫3月3日提高到4000-4100美元，但是能實漲多少，會是一日還是數日行情，業界都在觀察。

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今日SCFI報1595.08點，下跌163.74點，跌幅9.31%，上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價1578美元，下跌30美元，跌幅0.19%；地中海線每箱2624美元，下跌191美元，跌幅6.79%；美西每大箱2907美元，下跌637美元，跌幅17.97%；美東每大箱3954美元，下跌871美元，跌幅18.05%。

波斯灣線每箱運價1102美元，下跌42美元，跌幅3.67%；南美線(桑托斯)每箱運價2947美元，下跌412美元，跌幅12.27%；東南亞線(新加坡)每箱運價440美元，下跌17美元，跌幅3.72%。