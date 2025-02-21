WBC資格賽開打！長榮航任官方指定航空　總座孫嘉明開幕戰開球

▲長榮航空總經理孫嘉明擔任2/21世界棒球經典賽資格賽中華隊開幕戰的開球嘉賓。（圖／長榮航提供）

記者廖婕妤／台北報導

WBCQ世界棒球經典賽資格賽於今（21）日在台北大巨蛋正式開打，中華隊首戰面臨強敵西班牙隊，現場座無虛席，湧入超過3.4萬位球迷為中華隊應援，主辦單位特別邀請長榮航空（2618）總經理孫嘉明與台北市長蔣萬安共同擔任開幕戰的開球嘉賓，為精彩賽事揭開序幕，邀請全民一起為中華隊加油。

長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空去年與大家共同見證了中華隊世界棒球12強勇奪世界冠軍的熱血時刻，對身為贊助企業的我們來說，意義格外重大。

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孫嘉明指出，長榮航空期能持續投入自身的資源，為推動台灣體育賽事盡一份心力，今年很榮幸再成為「2025年WBCQ世界棒球經典賽資格賽」官方唯一指定的國籍航空公司，長榮航空的空服員也再度參與拍攝賽事觀賽前安全須知影片，在此預祝中華隊力克強敵、再創佳績，重現P12奪冠的感動時刻。

長榮航空身為此次賽事的官方合作夥伴，也於官方粉絲團舉辦集氣活動，邀請全民一起吶喊應援，將主場優勢發揮到極致，民眾只要在2／24的23時59分前至長榮官方臉書粉絲團，留言「長榮航空與中華隊全壘打一起高飛！」並TAG兩名好友，就有機會將中華隊球員及啦啦隊的限量簽名球帶回家。

長榮航空長期贊助多項國際賽事及許多不同領域的台灣好手，並榮獲「體育推手獎」贊助類《金質獎》和《長期贊助獎》雙料肯定，未來將秉持取之於社會、用之於社會的精神，將資源持續投入台灣選手及體育賽事的贊助，讓台灣之光持續於國際體育舞台上發光發熱。

▲長榮航空設計專屬互動CAMERA相框，在大螢幕與全場球迷一起為中華隊加油。（圖／長榮航提供）