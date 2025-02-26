佳評如潮！王道銀行拼永續　標普、CDP 4大國際機構齊按讚

▲王道銀行董事長，王道銀行創辦人駱錦明長女駱怡君（右3）、駱怡君母親陳世姿（右2）。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導



王道銀行（O-Bank）致力經營永續成果屢獲國際評鑑肯定！包括全球碳排放揭露指標機構－國際碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project，CDP）、標普全球（S&P Global）、晨星、富時等4家重量級國際評鑑都發表肯定，其中S&P Global最新公布的2025永續年鑑（The Sustainability Yearbook），位列全球銀行業｢Top 10%｣等級。



王道銀行董事長駱怡君表示：「王道銀行深信，金融業在全球低碳轉型過程中扮演相當關鍵的角色，透過金融的力量，我們將攜手產業夥伴和消費者一同投入減碳行列；王道銀行很榮幸獲得多項國際永續評鑑的肯定，未來亦將持續精進各項永續作為，發揮金融影響力，打造與所有利害關係人共好的永續生態圈。」



諸多評鑑成績不僅表彰王道銀行於氣候治理的卓越表現，更顯見永續實踐成果深獲國際認可，以下是近期4大國際機構對王道銀發展永續按讚成績單：



王道銀首獲CDP「最高A級」成績

CDP日前公布2024年「氣候變遷」（Climate Change）問卷評比成績，王道銀行於2023年起主動參與CDP「氣候變遷」問卷，首年即獲評為領導等級，而2024年成績更提升至最高等級「A級」。



國際碳揭露計畫（CDP）為多家國際法人機構於2000年成立的非營利組織，是國際上最具指標性的碳排放揭露平台，每年邀請企業透過問卷主動揭露、評估與管理氣候變遷所帶來的企業風險與機會，並藉此檢視企業氣候治理、減碳目標與行動實踐等，且據其具體執行績效予以評級，以此作為國際投資機構與採購機構決策參考之依據。



為因應日益嚴重的氣候變遷問題，王道銀行建立完整的氣候變遷管理架構以及導入氣候情境分析，並將環境、社會、公司治理（Environment，Social，Governance）風險因子全面納入授信業務及投資標的審查流程之中，逐步引導投融資對象重視永續議題。



同時王道銀行積極推動各項低碳轉型計畫，除導入再生能源外，更推動內部碳定價，全面將低碳思維融入營運中，內部碳定價範疇不僅涵蓋公司內部用電量所產生的碳費，更將投資、融資對象的碳排放量納入內部管理計價，藉以管理投融資部位的碳排放量，並鼓勵業務單位多承作友善環境的產業客戶，此外，更透過與投融資對象溝通議合，攜手利害關係人共同減碳。



為了讓個人消費者也能意識到減碳的重要，王道銀行近年持續推出結合永續理念的產品和服務，包括消費碳排放明細功能、低碳生活卡、交通減碳明細功能以及交通減碳卡等，期能運用金融力量，創造與客戶、環境和社會的多贏。



標普全球2025永續年鑑：王道銀列全球Top 10％

王道銀行在永續發展的全面表現，亦入選全球永續評鑑機構標普全球（S&P Global）的2025永續年鑑，並獲評為全球銀行業Top 10%。標普全球每年根據企業永續評鑑（Corporate Sustainability Assessment，CSA）成績，表揚在各自產業中展現出永續發展優勢的企業。今年標普全球一共從7,690家企業中評選出780家入選2025永續年鑑，王道銀行今年不但已是連續第二年入選永續年鑑，更獲評為全球銀行業Top 10%。



晨星集團永續評鑑3大肯定

根據公司投資人關係整合平台資訊，截至2025年1月底，王道銀行於晨星集團（Morningstar）Sustainalytics永續評鑑成績不僅在全台上市公司中排名第一，且連續三年蟬聯全台灣金融業排名第一。



此外，王道銀行也獲得晨星集團（Morningstar）的國際永續評鑑機構Sustainalytics頒發跨產業之「全球前50名ESG最佳表現（Global 50 ESG Top Rated）」，為全台唯一獲此殊榮的企業。



富時羅素ESG評鑑台灣金融業第1

王道銀行於全球指標性機構－富時羅素（FTSE Russell）2024年最新公布的永續（ESG）評鑑分數中獲得4.3分佳績，此成績位列台灣金融業中排名第一，並為全台上市櫃公司排名第四，顯示王道銀行於永續經營的努力深獲國際認可，並表彰王道銀行深耕永續的卓越表現。



富時羅素隸屬於倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group，LSEG），是國際三大永續評鑑其中之一。其評鑑範圍遍及全球47個成熟及新興市場，定期衡量全台超過400家企業、全球約8,000家企業於環境、社會與公司治理（Environmental、Social、Governance）三大面向的表現。富時羅素（FTSE Russell）評等模型為根據上百個指標的各項不同得分，分別加計所屬不同主題與面向的暴險程度與權重，所計算出的永續評等總分，滿分為5分，分數越高表示該企業的永續表現越佳。



王道銀行於富時羅素2024年的永續評等分數中獲得4.3分佳績，根據公司投資人關係整合平台資訊，截至2025年1月底為止，此佳績在台灣金融同業中排名第一，並位列全台上市櫃公司第四，顯見王道銀行在永續經營的耕耘上深受國際評鑑肯定。王道銀行在此次受評的七大主題、122項指標中，勞動標準、人權與社區、社會責任供應鏈、公司治理、風險管理及反貪腐等六大主題皆獲得滿分5分之最佳表現。