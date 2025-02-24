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快訊／百萬股民笑呵呵！00919填息　花39個交易日達陣

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股受美股走跌拖累，今（24）日盤中跌逾260點，但擁有逾百萬受益人的群益台灣精選高息（00919）逆勢向上挺進，午盤後衝至23.97元，順利填息，花費39個交易日。

00919去年12月20日除息，依集保統計，當時受益人來到105萬零201戶，每股配0.72元連續2次維持新高，已在1月13日入帳。

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00919目前受益人數達107萬人，為台股ETF第3大，今日一早以23.77元開出，隨即穩定上揚23.97元完成盤中填息，也讓參與第7次填息的逾105萬投資人息利雙收都賺錢。

市場法人表示，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。

法人表示，台股ETF如果有不錯的配息金額及年化殖利率數據，容易吸引資金轉進，投資人想要配息就是希望現金流越多越好，因此配息金額的表現趨勢是一個很重要的參考指標，無論是季配或月配，其平均年化配息率越高，一整年領下來的股利也就越多。

觀察00919追蹤台灣精選高息指數，不只是關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，特別適合存股族。

00919第7次配息，配息金額0.72元維持新高，市場原本尚有疑慮是否能填息，如今填息，也讓投資人對其期待之後能持續配高息、持續填息。

理財達人表示，台股高股息ETF越來越受存股投資人青睞，投資人一定都不希望賺了股息、賠了價差，因此存股也要考量成分股企業獲利成長性，00919的選股邏輯主要為「精準高息」，從市值前300大股票中，挑出今年「已公布」股利的股票，另外再剔除已除息股票，以此挑出高股息個股，讓資金有效率的精準選出高股息個股作為成分股。

另外，00919每年12月換股時也會根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。以最近一次換股名單來看，本次00919新增營建、航運等傳產類股，此波換股操作也逢高獲利了結股價漲多但配息衰退的電子成分股以增添未來配息動能，此外，轉向加碼股價合理，配息率較高的傳產業，提高整體投資組合領息，強化配息的穩固來源。

關鍵字： ETF台股

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