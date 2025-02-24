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定期定額受歡迎　基富通近3年存量翻3倍

▲▼今日台股開高走高，指數大漲超過兩百點，盤中再創歷史新高。（圖／記者湯興漢攝）

▲定期定額為老少咸宜投資術，基富通近3年存量成長3倍。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

國內最大基金交易平台－基富通推廣紀律理財有成，近3年平台的定期定額扣款金額翻倍成長，存量更爆增逾3倍。基富通總經理王浩宇表示，定期定額積少成多，並且能創造長期穩健的回報，成為老少咸宜的理財方式，不僅小資族，就連高資產客戶也都加入定期定額行列，一起實現穩健的財富增值目標。

▲▼基富通。（圖／記者巫彩蓮攝）

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基富通統計，過去一年平台的定期定額扣款金額突破300億元，累計近3年來成長超過100%，而定期定額的基金存量甚至成長300%以上。除了小資族之外，約3-4成的高資產客戶也會參與定期定額，其中不乏每月扣款金額達10萬元以上、存量超過500萬元的投資人。

此外，定期定額投資人明顯偏好股票型基金與平衡型基金，尤其是台灣股票和科技產業股票兩大類，合計占6成比重，前10大受青睞的類型還包括美國平衡、印度股票、美國（北美）股票、日本股票、全球平衡、全球股票、東南亞股票與中國股票型基金。

以個別基金觀察，熱搜的定期定額基金主要為安聯台灣科技基金、統一奔騰基金、貝萊德世界科技基金、統一黑馬基金、野村優質基金、安聯收益成長基金、安聯台灣智慧基金、元大台灣卓越50ETF連結基金、摩根基金、安聯台灣大壩基金、群益印度中小基金、摩根美國增長基金、野村高科技基金、統一全球新科技基金、瀚亞美國高科技基金、野村中小基金、富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金、安聯AI人工智慧基金、中信越南機會基金。

王浩宇認為，定期定額的入手門檻低、投資有紀律、不用挑選進場買點，比起每天膽戰心驚盯盤的交易方式，定期定額省去大量的時間與煩惱，更能夠輕鬆參與市場的長期成長機會，因此，無論是新手投資人、小資族、忙碌上班族、高資產客戶、創業家、菜籃族、自由工作者、退休族，通通都適用，可以說是老少咸宜的理財方式。
 

關鍵字： 基金定期定額股票型基金理財投資

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