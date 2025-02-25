輝達GB200帶旺！雙鴻液冷散熱爆發　公布2024財報獲利飆升53%

威力彩1注獨得20億大解密！ 台彩驚：第一次看到這樣買

威力彩33連槓24日新北樹林一注獨得，台彩證實，中奬人不僅抱走「頭奬」20.07億，中獎人下注手法前所未見、依台彩資料，中獎人採自由選號加包牌，第一區7組碰，第二區只挑3個，台彩董、總黃志宜與謝志宏異口同聲：「我第一次看到這樣的買法」。

微軟砍AI算力支出 3檔伺服器代工廠股價重傷

投資銀行TD Cowen發布最新報告指出，微軟（Microsoft）已決定不再續約部分資料中心算力的租約，此舉引發市場對微軟是否過度投資AI算力的疑慮，緯穎（3231）、廣達（2382）與鴻海（2317）今（25）日股價重挫逾3%。

抽中最高賺15萬！8檔申購本周接力秀 光焱價差最大

本周有8檔個股進行公開申購，或是新股抽籤，光焱科技（7728）、群益期（6024）、中傑-KY（6965）、浩宇生醫（6872）、寶綠特-KY（6887）、森崴能源（6806）、豪展（4735）、日勝生（2547），價差最大為光焱科技承銷價為220元與市價376.5元，價差高達15萬6500元。

加強對中國晶片管制 外媒曝「川普團隊向盟友施壓」

根據《路透》新聞報導，川普政府正計劃加強對中國的半導體限制，繼續並擴大拜登政府限制中國科技實力的努力。

大立光半年配57.5元創高 股價逆勢走揚

大立光（3008）公布2024年下半年配息57.5元，全年發放97.5元，刷歷史新高，配息率飆至50.21%，今（25）日開盤股價逆勢走揚，漲幅逾1%。

寶雅去年獲利創高！擬配息23元、配股0.1元 盤中漲逾5％

寶雅（5904）去年營收獲利再創高，去年每股賺26.74元，寫下歷史新高，董事會也通過擬配發現金股息23元、股票股利0.1元，激勵今（25）日股價盤中漲逾5％、最高報523元，寫4個月來新高。

台股跌跌不休！26檔ETF逆勢走揚 漲勢一表看

受到美股震盪影響，台股昨（24）日下跌164.94 點跌幅 0.7%，收在 23565.31點。不過，統計66檔台股ETF中共有26檔逆勢上揚，除了4檔反1台股ETF上漲外，另有包括群益科技高息成長（00946）、群益台灣精選高息（00919）在內22檔台股原型ETF也抗跌上漲。

英特爾首批18A先進製程樣品測試中 郭明錤：良率有很大改善空間

知名分析師郭明錤今日發文表示，首批Intel/IFS 18A先進製程生產的Panther Lake工程樣品正由主要PC ODM/EMS廠測試中，不過良率還有很大的改善空間。

急診塞爆！護理師職缺破萬筆 醫療院所加薪18％留人

近期全台各大醫院爆出急診壅塞、加護病房床位荒消息，也讓護理師人力困境問題再次浮上檯面，根據1111人力銀行資料庫顯示，護理師的職缺數超過1萬筆，年增將近1成，且為緩解離職潮，不少醫療院所都祭出加薪拚留任率，加薪幅度上看18%。

台灣排13名！ 全球黃金儲備15強國名單曝光

黃金價格屢創新高，金融顧問網lovemoney.com公布2024年第4季全球擁有最多黃金儲備的30個國家，其中台灣也有上榜，以422.69噸，排行第13名。