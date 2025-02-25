全球商貿運籌發展協會「智鏈未來·綠動全球」　開創創智慧物流新紀元

▲與會嘉賓大合照，前排左六起經濟部商發署蘇文玲署長、商貿運籌翻展協會賈凱傑理事長、交通部陳其華司長及航港局饒智平主任秘書。（圖／協會提供）

記者張佩芬／台北報導

由社團法人台灣全球商貿運籌發展協會(GLCT)主辦的「第八屆會員大會暨智鏈未來·綠動全球」活動於今（22）日舉行，吸引眾多產業專家、政府代表及學術界的領袖齊聚一堂，活動不僅聚焦智慧物流與供應鏈產業的發展趨勢，更深入探討了地緣政治對全球供應鏈的影響、智慧物流技術創新以及綠色供應鏈的永續，為產業界提供多元觀點與實務解決方案。

協會賈凱傑理事長致詞時，台灣正處於供應鏈變革的關鍵時刻，GLCT將持續推動智慧物流與供應鏈數位轉型，促進台灣產業鏈與全球市場的連結，以提升供應鏈的整體韌性與國際競爭力。全球供應鏈的穩定與效率已成為產業發展的議題，唯有透過技術創新與國際合作，才能確保台灣在全球市場中占有一席之地。

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經濟部商業發展署蘇文玲署長與交通部交通產業發展及國際事務司陳其華司長致詞時表達，對物流產業的發展高度關切。他們指出，隨著國際市場對供應鏈韌性的要求提高，智慧物流與永續供應鏈將成為未來國際競爭的關鍵要素。政府將持續提供政策支持，鼓勵業界導入智慧技術與綠色物流解決方案，以確保台灣企業能夠在全球供應鏈格局變動中保持競爭優勢。

多位產業專家帶來深度分享，針對當前國際經貿局勢，提供前瞻視角與實務經驗分享。中華民國全國工業總會呂正華秘書長與台灣新東向全球產學研聯盟協進會鄭宗宜秘書長均深入剖析當前國際經貿局勢，特別針對台美關係變化對全球供應鏈的影響，探討企業如何在地緣政治變動中強化供應鏈韌性，尤其在全球經貿環境充滿不確定性下，企業應積極調整策略，以應對快速變化的市場環境。

在智慧物流與綠動全球專題分享中，亞馬遜(AWS)黃楷傑經理介紹在全球市場的發展策略，展示亞馬遜在AI、大數據與雲端技術如何應用於智慧物流，以提升供應鏈管理效能，實現更靈活的全球運輸網絡，尤其數據驅動的智慧物流不僅能提升運輸效率，更能幫助企業即時應對市場需求變化，降低運營風險。

台灣綜合研究院陳建緯副院長則是聚焦於全球淨零排放，探討低碳燃料技術與循環經濟模式的發展，並以陸、海、空運輸導入低碳與燃料技術為題，協助企業達成ESG目標，以利企業及早因應環保政策變化，有助於提升國際競爭力並獲得更多市場機會。

▲賈凱傑高票當選理事長，順利獲得連任。（圖／協會提供）

今天協會也進行第八屆理監事改選，賈凱傑理事長高票當選並順利連任，他表示未來將持續推動協會發展，深化產業合作，帶領GLCT積極邁向更前瞻永續未來。

本屆新科副理事長運籌網通彭麗蓁執行長及一路發國際物流張聰聯董事長，與常務理事世倉國際趙士逸董事長、喜提達物流黃明中總經理、海量數位洪弘毅執行長及台灣宅配通楊希震副總經理；理事則由大聯大控股莊奇照處長、活力再生科技蘇志宏副董事長、萬達國際物流郭文榮執行長、天眼衛星穆青雲董事長、道誠法律事務所陳學驊律師、立益物流陳偉雄經理、物流技術與戰略雜誌社陳巨星總編輯、登彥科技姜皇成總經理、香港台灣工商協會劉孝超會長、萬泰物流供應鏈練崇德總經理、博群國際李炯勳執行長、嘉泰興劉育宏董事長、天脈科技賀鑠執行長及威剛科技蘇雍翔董事長特助當選。

新任常務監事則由世捷集運李文漢總經理擔任，監事則由德明財經科技大學陳百盛研發長、華岡集團葉梅村總經理、世邦國際物流李聖偉行政長、捷而斯吳建東董事長、翔丰物流徐士偉董事長及高雄科技大學林繼昌助理教授當選。新任理監事將在歷任理監事打下的根基上，持續推動產業創新、促進國際合作，積極推動台灣物流業的智慧化與永續轉型，攜手邁向智慧物流與永續的新時代。