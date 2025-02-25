川普關稅措施引發市場恐慌　比特幣跌破9萬美元關卡

▲比特幣。（圖／路透）



文／中央社

由於美國總統川普的關稅措施引發市場恐慌，加密貨幣比特幣（Bitcoin）和以太幣（Ether）今天跌至數月來低點，面臨賣壓；投資人則繼續應對上週加密貨幣交易所Bybit遭駭客攻擊的重大竊案。

路透報導，全球市值最大的加密貨幣比特幣一度下跌6%，至8萬8245美元，為去年11月以來的最低水準，也是自今年1月中旬以來首次跌破9萬美元關卡。

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市值排名第2的以太幣一度狂瀉11%，至2333美元，創下去年10月以來的最低水準。

英國「獨立報」（The Independent）報導，這是川普（Donald Trump）就任以來最戲劇性的崩盤，先前他承諾推動加密貨幣成為主流，讓加密貨幣價格狂飆。

分析師指出，該產業仍在等待川普承諾的支持，包括推出比特幣戰略儲備（Bitcoin Strategic Reserve）計畫等。

總部位於杜拜的加密貨幣交易所Bybit本月21日通報，遭駭客竊取價值15億美元（約新台幣491億元）的數位資產，堪稱加密貨幣業歷來規模最大的竊案。

事發後Bybit執行長兼創辦人周必恩（Ben Zhou）向用戶保證，「你的資金安全無虞」。Bybit稍後也在社群媒體X發文稱：「針對遭駭客攻擊的用戶，我們已啟動償付方案。Bybit致力於保護我們的社群，我們將全額賠償所有受影響的用戶。」