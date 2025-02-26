威力彩20億得主「罕見買法」曝光　台彩高層也訝異：第一次看到

圖文／鏡週刊

威力彩連槓33期後昨晚（24日）終於開出20.07億元頭獎，台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏今（25日）證實，開出頭獎的投注站來自新北市樹林區中山路一段的「金發野」彩券行，並透露該名幸運兒的彩券買法，兩人都很訝異「第一次看到這樣的買法。」

上期開出20.07億元頭獎是威力彩史上第六高的單注頭獎獎金，稅後可實領約16億元。謝志宏透露，頭獎得主共在金發野彩券行花費2,100元購買21注，除了幸運抱回頭獎，還中了2注貳獎、6注參獎、12注肆獎，合計獲得20億2,013萬942元。

謝志宏直呼頭獎得主「自選＋包牌」的買法相當特別，第一區選了7個號碼，第二區沒有全包，而是只選3個號碼，雖然對方尚未向台彩聯繫兌獎，但推判很可能是位資深彩迷。罕見的買法讓黃志宜也驚呼第一次看到。

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儘管威力彩20億元頭獎已落入別人口袋，台彩表示，春節2,000萬超級紅包刮刮樂頭獎還剩2個，1,200萬大吉利刮刮樂也還剩1個，民眾可參考試試手氣。



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