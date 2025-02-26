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8檔台股ETF抗跌　清一色都是高息型

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

受到川普重申對加拿大與墨西哥的關稅措施將如期實施，加劇市場對貿易戰升級的擔憂影響，美股持續震盪，台股也難逃跌勢，昨（25）日繼續下跌279.59點，統計連續兩日共下跌444.53點，跌幅1.87%。不過，仍有抗跌逆勢上揚的台股ETF，統計原型台股ETF中共有8檔這兩天都維持正報酬，清一色都是高息型ETF。

▲▼群益投信。（圖／記者巫彩蓮攝）

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台股連兩天回檔，逆勢抗跌8檔原型ETF分別為群益科技高息成長（00946）、群益台灣精選高息（00919）、兆豐永續高息等權（00932）、野村趨勢動能高息（00944）、富邦臺灣優質高息（00730）、中信成長高股息（00934）、FT臺灣永續高息（00961）、永豐優息存股（00907）。

群益投信表示，短線金融市場變數仍多，國際地緣政治風險與美國經濟趨緩疑慮，資金輪動快速，現階段金融環境容易受眾多因素影響表現，而在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股高息ETF就是最佳標的，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。高息股的誘因除了領息之外，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機。

群益科技高息成長ETF(00946)經理人洪祥益表示，展望後市，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，如何找到喝到AI老瓶的新酒是重點，另外低基期與具寡佔優勢個股更是著墨重點。資產配置方面，高評價的科技股在關稅灰犀牛效應，強化選股不選市為重心，低基期且具寡佔優勢公司是考量的重中之重，方向仍是新產品/新應用/新管理階層。
 

關鍵字： 貿易戰台股ETF高息股投資

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