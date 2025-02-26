揭82億賣XR團隊內幕　王雪紅率宏達電拚新局

▲王雪紅預告，宏達電將以AI做大VR生態系，並訂下VIVERSE平台用戶數衝百萬的目標。

圖文／鏡週刊

元月23日，宏達電宣布Google以2.5億美元（約新台幣82億元），買下宏達電XR（延展實境）部分研發團隊，並取得非專屬專利授權，讓外界好奇宏達電下一步何去何從。

上週四（2月20日），本刊直擊宏達電於台北大直夏凱納靈糧堂舉辦年度員工大會，宏達電董事長王雪紅預告，將以AI（人工智慧）做大VR（虛擬實境）生態系VIVERSE平台，並挑戰百萬用戶，2年前轉型漸露曙光，未來將以VR軟體服務包圍硬體銷售，突圍Meta海撒補貼削價的市場困境。

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外界霧裡看花，宏達電自2015年投入VR以來，長期以硬體為主要重點，每隔2年至少推出一台新機，10年後怎麼轉向改攻「軟體」？宏達電高層人士向本刊表示：「Cher（王雪紅）為了改善公司營運狀況，這幾年做很大的努力。」

▲Google斥資2.5億美元收購宏達電XR團隊，引發各界討論。

攤開宏達電組織結構圖，過去只設4部門並由王雪紅直接管理，為了激勵員工、提振績效，2023年大調整組織架構，改以產品類別分設8個事業群，王雪紅領銜事業群主管，由其帶領底下員工，並允許事業群可以IPO（首次公開募股）、收購或合併切割，埋下與Google交易案的伏筆。

今年元月23日，宏達電研發長劉萬賢負責執行交易案，知情人士表示，Google將帶走XR研發單位約350人。「宏達電仍保留近半數的硬體研發人才，作為未來開發新機的後盾。」宏達電員工向本刊透露，公司的下一步將以AI強攻VR內容與軟體。

科技圈人士說，從硬體和行銷的角度來看，宏達電雖不如Meta、蘋果等國際大廠，但內容軟體布局略勝一籌，像過去突然爆紅的區塊鏈、NFT（非同質化代幣）、元宇宙等新技術，宏達電總是搶先應用，「Cher可能更想打造VR完整生態系。」

回顧宏達電投入VR，是從10年前的一場旅行開始，並經年累月地鴨子划水，布局頗深。2014年，王雪紅的外甥陳信生帶她飛往美國體驗VR，戴上頭盔在虛擬世界，打開窗戶享受電風扇設定的微風，讓她一頭栽進VR世界，王雪紅因此堅信，「VR可以創造人類更美好的生活。

王雪紅投資向來快狠準，隔年率宏達電投入VR後，大量投資VR軟體內容，她不走對手深耕的遊戲領域，從自己最感興趣的心靈領域出發，成功在美國以VR減輕孕婦產子的疼痛感。更與美國、歐洲太空總署合作，成為首家飛上太空，協助太空人減壓和運動的VR公司。

王雪紅投資的AR、VR公司琳琅滿目，至少有超過40家，靠著VR頭盔橫跨國內外各大產業，像協助國內外軍警系統模擬訓練，更在台灣校園成立550間XR教室與教育線上資源。隨VR應用逐漸開花結果，她更找到VR展覽等新商機。

2019年，法國巴黎聖母院慘遭祝融，為了將這座有800年歷史的古蹟還原在世人面前，欽點宏達電舉辦《永恆聖母院》VR展，戴上頭盔猶如身歷其境，完整呈現建築細節與藝術，「歐洲舉辦成功後，宏達電主動在美國、台灣、亞洲各地，協助舉辦並收取票房分潤。」宏達電高層人士說。



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